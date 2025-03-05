НОВАЯ СИРИЯ
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Аш-Шара: Израиль хочет расширяться
Президент Сирии в ходе выступления на саммите по восстановлению Газы предупредил об «экспансионистских намерениях» Израиля
Аш-Шара: Израиль хочет расширяться
/ AFP
5 марта 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что удары Израиля по сирийской территории отражают его «экспансионистские намерения».

«Израильская агрессия – это попытка воспользоваться крахом режима. (Израиль) оправдывает свои действия соображениями безопасности, но на самом деле преследует цели территориальной экспансии», – сказал он на экстренном саммите Лиги арабских государств в Египте, посвященном послевоенному восстановления Газы.

Аш-Шара при этом не уточнил, как именно Сирия собирается ответить на эти действия.

«Мы призываем международное сообщество выполнить свои юридические и моральные обязательства, поддержав права Сирии и оказав давление на Израиль, чтобы он немедленно ушел с юга Сирии», — заявил он.

«Вытеснение палестинского народа с его земли неприемлемо, и настало время нам, арабам, вместе выступить против этих планов. Сирия всегда была и остается частью этого великого арабского дома, и ее возвращение в Лигу арабских государств - это исторический момент, который отражает стремление к укреплению арабской солидарности», - добавил аш-Шара.

Это его первое участие в саммите после свержения режима Башара Асада в декабре. После падения Дамаска Израиль расширил контроль над Голанскими высотами, заняв демилитаризованную буферную зону в нарушение соглашения 1974 года. Также были нанесены сотни авиаударов по военным объектам, включая истребители, ракетные системы и ПВО.

Асаду, который правил Сирией почти 25 лет, удалось бежать в Россию после того, как 8 декабря Дамаск перешел под контроль антиправительственных сил.

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