Россия готова выполнять соглашения, достигнутые в Стамбуле по обмену пленными и передаче тел погибших украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши специалисты находятся на месте предполагавшейся передачи и мы готовы выполнить. Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — заявил Песков.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия доставила первую партию — 1212 тел украинских военных — в район обмена. Однако Украина отложила прием тел и сам обмен на неопределенный срок. По его словам, обмен должен был начаться 7 июня, как договорились в Стамбуле. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что обмен был запланирован на следующую неделю.

Песков подчеркнул, что Москва выполняет договоренности, чего нельзя сказать об украинской стороне.

«Мы видели и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее. Вряд ли их можно счесть правдоподобными», — добавил он.

На вопрос, будет ли Россия обращаться к международным организациям, Песков ответил: «Пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения тех договоренностей».

По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня Мединский сообщил, что Россия планирует передать Украине тела 6 тыс. погибших. Также стороны договорились об обмене тяжелобольными и пленными в возрасте до 25 лет.

Украинский координационный штаб заявил, что дата репатриации тел не была согласована. По версии Киева, российская сторона «прибегла к односторонним действиям». Член российской делегации генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Москва ждет официального уведомления по известному украинцам каналу связи.