Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал президента США Дональда Трампа снять ограничения на использование американского вооружения и разрешить Украине наносить удары по военным объектам в глубине России, пишет The Washington Post (WP).

Сырский заявил, что Киев срочно нуждается в поставках систем ПВО, дальнобойных ракет и бронетехники от США и Европы. По его словам, Россия продолжает массированные атаки на украинские города, используя беспилотники и баллистические ракеты, что приводит к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

«Россия бьет по всему — по городам, аэродромам, объектам инфраструктуры, — сказал Сырский. — Нам нужны ракеты, чтобы остановить врага».

Минобороны РФ отрицает информацию об ударах по жилым кварталам — в ведомстве подчеркивают, что атакуют исключительно военные объекты.

В начале июля Трамп одобрил план, позволяющий европейским союзникам закупать американское оружие для Украины. Это стало резким поворотом после месяцев неопределенности и даже временного замораживания военной помощи. Новый курс открыл путь для передачи Украине новых партий ракет ATACMS из США — систем, которые, по утверждениям Киева, способны парализовать российское производство оружия.

Сырский надеется, что позиция Трампа поможет преодолеть ограничения, действовавшие при администрации Байдена, которая запрещала удары по территории России из-за опасений эскалации.

«Наличие ракет — уже само по себе сдерживающий фактор, — отметил главком ВСУ. — Без ограничений мы можем изменить ход войны».

Военачальник подтвердил, что запасы некоторых ракет у Украины закончились.

«Могут ли новые поставки спасти жизни? Конечно», — сказал главком, отмечая тяжелые потери украинской армии в Донецкой и Луганской областях.

Украинская армия также испытывает острый дефицит снарядов и техники. Сырский подчеркнул, что у ВСУ есть «мотивированные и храбрые бойцы», но им нужны «современные средства, чтобы побеждать».

В прошлом году Сырский отдал приказ начать внезапную операцию в российской Курской области. Этот шаг стал неожиданностью для Москвы, поразил Запад и, по его словам, привел к гибели более 80 тыс. российских солдат. Несмотря на критику, Сырский утверждает, что именно эта операция сыграла ключевую роль в сдерживании наступления РФ на востоке Украины. Впрочем, Россия к лету текущего года полностью восстановила контроль над Курской областью и продолжает продвижение в Донецкой области, а также в Днепропетровской и Сумской областях.



