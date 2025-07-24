ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев хочет перенести войну на территорию России
Главком ВСУ попросил Трампа снять ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ
Киев хочет перенести войну на территорию России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Reuters
12 часов назад

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал президента США Дональда Трампа снять ограничения на использование американского вооружения и разрешить Украине наносить удары по военным объектам в глубине России, пишет The Washington Post (WP). 

Сырский заявил, что Киев срочно нуждается в поставках систем ПВО, дальнобойных ракет и бронетехники от США и Европы. По его словам, Россия продолжает массированные атаки на украинские города, используя беспилотники и баллистические ракеты, что приводит к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

«Россия бьет по всему — по городам, аэродромам, объектам инфраструктуры, — сказал Сырский. — Нам нужны ракеты, чтобы остановить врага».

Минобороны РФ отрицает информацию об ударах по жилым кварталам — в ведомстве подчеркивают, что атакуют исключительно военные объекты.

В начале июля Трамп одобрил план, позволяющий европейским союзникам закупать американское оружие для Украины. Это стало резким поворотом после месяцев неопределенности и даже временного замораживания военной помощи. Новый курс открыл путь для передачи Украине новых партий ракет ATACMS из США — систем, которые, по утверждениям Киева, способны парализовать российское производство оружия.

Сырский надеется, что позиция Трампа поможет преодолеть ограничения, действовавшие при администрации Байдена, которая запрещала удары по территории России из-за опасений эскалации. 

«Наличие ракет — уже само по себе сдерживающий фактор, — отметил главком ВСУ. — Без ограничений мы можем изменить ход войны».

Военачальник подтвердил, что запасы некоторых ракет у Украины закончились. 

«Могут ли новые поставки спасти жизни? Конечно», — сказал главком, отмечая тяжелые потери украинской армии в Донецкой и Луганской областях.

Украинская армия также испытывает острый дефицит снарядов и техники. Сырский подчеркнул, что у ВСУ есть «мотивированные и храбрые бойцы», но им нужны «современные средства, чтобы побеждать».

В прошлом году Сырский отдал приказ начать внезапную операцию в российской Курской области. Этот шаг стал неожиданностью для Москвы, поразил Запад и, по его словам, привел к гибели более 80 тыс. российских солдат. Несмотря на критику, Сырский утверждает, что именно эта операция сыграла ключевую роль в сдерживании наступления РФ на востоке Украины. Впрочем, Россия к лету текущего года полностью восстановила контроль над Курской областью и продолжает продвижение в Донецкой области, а также в Днепропетровской и Сумской областях.


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