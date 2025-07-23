Госдепартамент США подтвердил поддержку новой встречи представителей России и Украины, которая может пройти сегодня в Стамбуле. Это будут первые прямые переговоры сторон за последние семь недель. В центре обсуждения — возможное перемирие и обмен пленными.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила на брифинге, что США «продолжают поощрять прямой диалог» и рассматривают его как единственный путь к «всеобъемлющему и устойчивому миру». Она подчеркнула, что США не участвуют напрямую в переговорах, но приветствуют сам факт их проведения.

Американский посол при НАТО Мэттью Уитакер ранее связал возобновление контактов с давлением Вашингтона. По его словам, именно «рычаги США и президента Трампа» заставляют стороны возвращаться за стол переговоров. Он также отметил, что только Украина и Россия могут договориться между собой, а не внешние посредники.

Первые сообщения о переговорах в Стамбуле появились вскоре после того, как Трамп усилил давление на Москву: на прошлой неделе он пригрозил фактическим эмбарго на энергоресурсы РФ, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие. Вашингтон также добился соглашения о поставках оружия и систем ПВО для Украины от европейских союзников по НАТО.

Тем не менее Россия пока не меняет своей позиции, требуя демилитаризации Украины и признания контроля Москвы над аннексированными регионами. Киев и Запад эти условия отвергают.

Предыдущие встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня — завершились гуманитарным прорывом — крупнейшими за всю войну обменами пленными, однако не привели к прекращению огня.