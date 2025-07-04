Израиль на фоне продолжающихся переговоров о 60-дневном перемирии в Газе добивается от президента США Дональда Трампа письменных гарантий, позволяющих в любой момент возобновить военные действия. Об этом сообщил израильский 14-й телеканал 14 со ссылкой на источник в «политических кругах», термин, часто используемый для контролируемых утечек от окружения Биньямина Нетаньяху.

Согласно утечке, проект соглашения с США включает отдельное письмо от Трампа, в котором указывается, что Израиль вправе «возобновить огонь, если его требования по разоружению ХАМАС и изгнанию его лидеров не будут выполнены». При этом трактовать условия выполнения будет сам Израиль, без внешнего арбитража.

На фоне публичных заявлений об «оптимизме» с обеих сторон, за кулисами переговоров сохраняется напряженность. Ранее в марте Израиль уже нарушил перемирие, несмотря на активную посредническую роль Египта и Катара. Трамп 2 июля заявил, что Израиль принял условия для временного прекращения огня, но израильские источники указывают на попытки включить в сделку односторонние лазейки.

По данным израильского телеканала, переговоры осложнены разногласиями о следующем этапе после завершения перемирия. Военные аналитики, включая Амоса Хареля из Haaretz, считают, что Нетаньяху лишь делает вид уступок для США, но в действительности сигнализирует ХАМАС, что не откажется от своей основной цели — полного уничтожения сопротивления. «Нам нужно убить всех, кто держит оружие», — заявил Нетаньяху на заседании кабмина.