ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН: политики предали международное право
Спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе заявила, что геноцид в Палестине требует честного обсуждения, а интересы корпораций не могут стоять выше человеческих ценностей
ООН: политики предали международное право
Франческа Альбанезе / Reuters
21 марта 2025 г.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Палестине Франческа Альбанезе выступила с резким заявлением на конференции в Тринити-колледже Дублина, призвав к честному разговору о геноциде в Палестине.

По ее словам, человечество не может больше игнорировать происходящее. Она подчеркнула, что студенты, молодежь и люди разных социальных групп, выступающие против несправедливости, являются краеугольным камнем борьбы и защитной силой здорового общества.

Альбанезе заявила, что не международное право виновато в бездействии, а система и политики, которые предали его. Она призвала не отказываться от международного права, а очищать его от ошибок и усиливать.

Участники конференции говорили о трудности открыто выражать позицию, особенно если они связаны с крупными корпорациями. Альбанезе назвала такую ситуацию шансом для перемен и подчеркнула, что интересы бизнеса не могут стоять выше человеческих прав.

Она обвинила существующую систему в поощрении эксплуатации и несправедливости и заявила, что геноцид, происходящий в Палестине, — один из самых ярких примеров этой порочной практики.

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