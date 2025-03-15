Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун объявил, что телеканал TRT представит документальный фильм, посвященный 14-й годовщине сирийского конфликта.

Двухсерийный фильм Parola Vatan: Sıfır Terör, подготовленный TRT Belgesel, расскажет о событиях, начавшихся 15 марта 2011 года, когда сирийский народ выступил за свободу. В нем подробно освещается систематическое насилие режима Башара Асада против собственного народа, а также темные связи глобальных сил с террористическими группировками в регионе.

Документальный фильм включает архивные кадры, свидетельства очевидцев и мнения экспертов, раскрывая различные аспекты войны в Сирии.

«Этот фильм показывает, как Турция с первых дней сирийского кризиса протянула руку помощи пострадавшим и твердо отстаивала их права. Он также подробно освещает решительную борьбу нашей страны против террористических структур, действующих под влиянием глобальных сил», — заявил Алтун.

Проект будет транслироваться не только на TRT Belgesel, но и на TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz и TRT Kurdî.

«Поздравляю семью TRT с этим ценным проектом, который объективно и глубоко раскрывает сирийский конфликт», — заключил Алтун.

Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун объявил, что телеканал TRT представит документальный фильм, посвященный 14-й годовщине сирийского конфликта.

Двухсерийный фильм Parola Vatan: Sıfır Terör, подготовленный TRT Belgesel, расскажет о событиях, начавшихся 15 марта 2011 года, когда сирийский народ выступил за свободу. В нем подробно освещается систематическое насилие режима Башара Асада против собственного народа, а также темные связи глобальных сил с террористическими группировками в регионе.

Документальный фильм включает архивные кадры, свидетельства очевидцев и мнения экспертов, раскрывая различные аспекты войны в Сирии.

«Этот фильм показывает, как Турция с первых дней сирийского кризиса протянула руку помощи пострадавшим и твердо отстаивала их права. Он также подробно освещает решительную борьбу нашей страны против террористических структур, действующих под влиянием глобальных сил», — заявил Алтун.

Проект будет транслироваться не только на TRT Belgesel, но и на TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz и TRT Kurdî.

«Поздравляю семью TRT с этим ценным проектом, который объективно и глубоко раскрывает сирийский конфликт», — заключил Алтун.