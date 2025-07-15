Саудовская Аравия поручила консалтинговым компаниям пересмотреть реалистичность проекта The Line — амбициозного плана по созданию футуристического 170-километрового города на берегу Красного моря. Как сообщает Bloomberg, заказ на аудит поступил от суверенного инвестиционного фонда PIF, который курирует проект.

The Line был задуман как вертикальный город без машин, улиц и углеродных выбросов. Идея принадлежит наследному принцу Мухаммеду бин Салману и с 2021 года подавалась как центральный элемент «Видения-2030» — стратегического плана по диверсификации экономики королевства.

Однако после череды пересмотров сроков и масштабов строительства, оптимизм сменился скепсисом. Ранее власти обещали переселить в The Line 1,5 млн человек к 2030 году, но теперь речь идет менее чем о 300 тыс. Вместо 170 км до конца десятилетия могут быть построены лишь 2,4 км.

С апреля проект подвергается комплексной переоценке. The Financial Times сообщала о внутренней проверке Neom — холдинга, управляющего строительством. По данным WSJ, у проекта возникли проблемы не только финансового, но и управленческого характера: его прежний глава Надми ан-Наср покинул пост после обвинений в токсичном стиле руководства, а некоторые иностранные менеджеры уехали из-за скандальных высказываний.

Параллельно бюджетные дефициты вынуждают власти Саудовской Аравии пересматривать свои мегапланы. Доходы от нефти, на которые все еще приходится более 60% бюджета, падают: цена Brent большую часть года держится ниже $70 за баррель. Хотя королевство пыталось поддерживать цены в рамках соглашения ОПЕК+, в апреле оно неожиданно нарастило добычу, чтобы наказать страны, нарушающие квоты — в том числе ОАЭ и Ирак.

Прежние прогнозы о вкладе The Line в экономику звучали громко: $48 млрд прироста ВВП и 380 тыс. рабочих мест. Но теперь, судя по запросу на аудит, в Эр-Рияде начали трезво оценивать границы возможного.