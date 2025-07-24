В больницах Газы все больше детей с катастрофическим недоеданием — они похожих на скелеты, обтянутые кожей, пишет Guardian.

Семимесячный Мухаммед весит меньше 4 кг. Его крошечные руки торчат из комбинезона с надписью «smiley boy» — жестокая ирония на фоне плача от голода и попыток грызть собственные пальцы. Его бабушка Фаиза Абдель Рахман ест лишь лепешку в день и боится за жизнь внука.

В той же палате десятки других изможденных детей. Здесь работают только две педиатрические бригады, а ежедневно за помощью обращаются до 200 пациентов. Врач Мусаб Фарвана борется за каждую жизнь, но часто бессилен. Его собственные дети тоже голодают.

Гуманитарный кризис в Газе обострился: за три дня от голода умерли 43 человека — больше половины всех смертей от истощения с начала войны. По словам Фарваны, дети голодали почти два года. Даже в дни, когда они чувствовали сытость, им не хватало питательных веществ. Организм истощен, иммунитет ослаблен, а медикаменты не поступают — даже обычный калий.

Одна из пациенток умерла, потому что врачи не смогли сделать ей внутривенную инъекцию — лекарства просто не было. Альтернатива в таблетках не подействовала: ее организм уже не усваивал препараты.

С начала марта Израиль почти полностью перекрыл доступ к еде и лекарствам. Когда 19 мая Биньямин Нетаньяху заявил о смягчении блокады, это не улучшило ситуацию. Помощь поступает через четыре опасных центра, которые поддерживает США. Люди погибают, пытаясь получить пайки. За 58 дней работы фонд доставил еды меньше, чем хватило бы на две недели — и то при равном распределении.

Мать шестерых детей Умм Юсеф аль-Халиди решила впервые рискнуть и пойти за продуктами, рассказывает Guardian. Раньше она избегала этих центров — ее муж парализован, а младшей дочке всего два года. Восьмерым членам семьи накануне достался мешок риса и две картофелины — щедрое подаяние от незнакомца. Но этой еды не хватит надолго.

Когда-то ее дети учились на стипендиях. Теперь они сидят у разбитой мечети, продают самодельные браслеты — пытаясь отвлечься хоть чем-то, чтобы не думать о голоде.



