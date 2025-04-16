ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские силы похитили палестинского парамедика
Палестинский фельдшер Ассад аль-Насcасра, пропавший без вести после смертоносного израильского удара в Рафахе 23 марта, в результате которого погибли 15 сотрудников скорой помощи, удерживается израильскими властями, подтвердил 14 апреля Красный Крест
Израильские силы похитили палестинского парамедика
Израиль удерживает похищенного палестинского парамедика Ассада ан-Нассасру / Reuters
16 апреля 2025 г.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), Нассасра был похищен во время выполнения гуманитарных обязанностей. По словам очевидцев, парамедики были погребены под раздавленными машинами скорой помощи, некоторые из них были связаны или изувечены. Красный Крест заявил, что Израиль не разрешил доступ к Нассасре и не раскрыл его местонахождение.

Мунтер Абед, переживший нападение, сообщил, что видел, как Нассасре завязывали глаза и уводили израильские войска. Израильская армия не подтвердила факт его задержания, но ее представитель заявил, что ей известно о его местонахождении.

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