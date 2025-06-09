Россия и Украина начали обмен военнопленными в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась с территории Украины 9 июня. Сейчас они находятся в Беларуси. В обмен была передана аналогичная группа украинских пленных, уточнили в Минобороны. Точное количество переданных не раскрывается.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало обмена. По его словам, процесс будет продолжаться в несколько этапов в ближайшие дни.

«Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день», — заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Обмен пленными стал первым результатом договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны обязались начать репатриацию тел погибших и провести обмен тяжелораненых и молодых военнопленных.

Ранее российская сторона обвинила Киев в срыве договоренностей. Москва утверждала, что доставила тела 1212 погибших украинских военнослужащих в район обмена, однако Украина отложила прием на неопределенный срок. В Киеве заявляли, что дата передачи тел не была согласована, а действия России назвали односторонними.