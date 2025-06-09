ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Россия и Украина начали обмен военнопленными
Россия и Украина начали обмен военнопленными, в том числе ранеными, сообщили Минобороны РФ и Владимир Зеленский
Россия и Украина начали обмен военнопленными
Украинские военнопленные, вернувшиеся после обмена в Украину, 25 мая 2025 года / Reuters
день назад

Россия и Украина начали обмен военнопленными в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась с территории Украины 9 июня. Сейчас они находятся в Беларуси. В обмен была передана аналогичная группа украинских пленных, уточнили в Минобороны. Точное количество переданных не раскрывается.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало обмена. По его словам, процесс будет продолжаться в несколько этапов в ближайшие дни.

«Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день», — заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Обмен пленными стал первым результатом договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны обязались начать репатриацию тел погибших и провести обмен тяжелораненых и молодых военнопленных.

Ранее российская сторона обвинила Киев в срыве договоренностей. Москва утверждала, что доставила тела 1212 погибших украинских военнослужащих в район обмена, однако Украина отложила прием на неопределенный срок. В Киеве заявляли, что дата передачи тел не была согласована, а действия России назвали односторонними.

Истории
Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
США все еще ждут ответа России на удары по самолетам
Без SpaceX — только «Союзы»
Новый нефтяной обвал?
Германия дала себе три года на переоснащение армии
Вэнс: конфликт с Трампом плохо обернется для Маска
«Вагнер» уходит из Мали
Трамп празднует победу над журналистами
Китай и ЕС приходят к компромиссу
Турция покоряет космос
Маск создаст альтернативную «Америку»
Франция запускает производство дронов в Украине
Китай — ключевой инвестор Казахстана
Израиль пытается скрыть правду о Газе
Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us