Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в среду состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, на котором были рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней безопасности, сообщает Управление коммуникаций администрации президента.
Совет подтвердил решимость Турции продолжать борьбу с террористическими организациями, включая PKK, FETÖ и ДАЕШ, как внутри страны, так и за ее пределами. Особое внимание было уделено борьбе с остатками террористической организации FETÖ: «Подчеркнута твердая воля к полному разгрому предательской структуры, включая ее последние элементы».
«С устранением террористических оков, которые пытались надеть на нашу страну, еще больше укрепится братское единство нашего народа и ускорит достижение национальных целей», — говорится в заявлении.
Совет подробно обсудил ситуацию в Сирии, выразив поддержку усилиям сирийского правительства по обеспечению единства и стабильности страны. Турция подтвердила приверженность противодействию атакам и незаконной оккупации, угрожающим суверенитету Сирии, а также любым сепаратистским действиям, которые могут ввергнуть страну в хаос.
Совет резко осудил Израиль за атаки на Иран, Ливан, Сирию, и Йемен, а также за продолжающийся «геноцид и преступления против человечности» в Газе. «Израильское руководство, нарушающее международное право и стремящееся втянуть регион в катастрофу, должно быть немедленно остановлено», — заявили в Анкаре, призвав мировое сообщество принять меры. Подчеркнута необходимость предотвращения новых конфликтов в и без того нестабильном регионе.
Совет также выразил обеспокоенность эскалацией российско-украинской войны и подтвердил готовность Турции «взять на себя ответственность и внести свой вклад» в установление прочного мира между двумя странами.