Совет подробно обсудил ситуацию в Сирии, выразив поддержку усилиям сирийского правительства по обеспечению единства и стабильности страны. Турция подтвердила приверженность противодействию атакам и незаконной оккупации, угрожающим суверенитету Сирии, а также любым сепаратистским действиям, которые могут ввергнуть страну в хаос.

Совет резко осудил Израиль за атаки на Иран, Ливан, Сирию, и Йемен, а также за продолжающийся «геноцид и преступления против человечности» в Газе. «Израильское руководство, нарушающее международное право и стремящееся втянуть регион в катастрофу, должно быть немедленно остановлено», — заявили в Анкаре, призвав мировое сообщество принять меры. Подчеркнута необходимость предотвращения новых конфликтов в и без того нестабильном регионе.

Совет также выразил обеспокоенность эскалацией российско-украинской войны и подтвердил готовность Турции «взять на себя ответственность и внести свой вклад» в установление прочного мира между двумя странами.