ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Президент Эрдоган провел заседание Совбеза
Совет нацбезопасности призвал остановить атаки Израиля и поддержал мир в Украине
Президент Эрдоган провел заседание Совбеза
Совет нацбезопасности / AA
30 июля 2025 г.

Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в среду состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, на котором были рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней безопасности, сообщает Управление коммуникаций администрации президента.

Совет подтвердил решимость Турции продолжать борьбу с террористическими организациями, включая PKK, FETÖ и ДАЕШ, как внутри страны, так и за ее пределами. Особое внимание было уделено борьбе с остатками террористической организации FETÖ: «Подчеркнута твердая воля к полному разгрому предательской структуры, включая ее последние элементы».

«С устранением террористических оков, которые пытались надеть на нашу страну, еще больше укрепится братское единство нашего народа и ускорит достижение национальных целей», — говорится в заявлении.

recommended

Совет подробно обсудил ситуацию в Сирии, выразив поддержку усилиям сирийского правительства по обеспечению единства и стабильности страны. Турция подтвердила приверженность противодействию атакам и незаконной оккупации, угрожающим суверенитету Сирии, а также любым сепаратистским действиям, которые могут ввергнуть страну в хаос.

Совет резко осудил Израиль за атаки на Иран, Ливан, Сирию, и Йемен, а также за продолжающийся «геноцид и преступления против человечности» в Газе. «Израильское руководство, нарушающее международное право и стремящееся втянуть регион в катастрофу, должно быть немедленно остановлено», — заявили в Анкаре, призвав мировое сообщество принять меры. Подчеркнута необходимость предотвращения новых конфликтов в и без того нестабильном регионе.

Совет также выразил обеспокоенность эскалацией российско-украинской войны и подтвердил готовность Турции «взять на себя ответственность и внести свой вклад» в установление прочного мира между двумя странами.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us