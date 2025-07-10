Транскаспийский маршрут «Китай–Европа» расширился: впервые к нему присоединилась провинция Шаньси. Из города Цзиньчжун отправился товарный состав, следующий в Баку. Поезд перевозит 50 стандартных контейнеров с фотоэлектрическими модулями общим весом 1159 тонн.

Как сообщает агентство «Синьхуа», маршрут проходит через территорию Казахстана. Из логистического центра «Чжундин» поезд проследует до порта Актау, откуда груз переправят морем в Азербайджан.

В пресс-службе транспортной компании Huayuan Internatinal Land Port отметили, что транскаспийский маршрут позволяет существенно сократить сроки доставки по сравнению с традиционными путями. В дальнейшем компания планирует расширять поставки солнечных модулей в Закавказье, Турцию и Восточную Европу.

В настоящее время Huayuan осуществляет регулярные грузоперевозки по 23 маршрутам, связывающим Китай с Центральной Азией и Европой. Сеть охватывает 48 городов в 16 странах.

Транскаспийский международный транспортный маршрут — коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Этот путь также называют Срединным, поскольку он проходит по географической линии между Северным и Южным маршрутами (РФ и Ираном соответственно).

До февраля 2022 года этот маршрут не пользовался большой привлекательностью. Сухопутная торговля между Азией и Европой в основном осуществлялась по Северному коридору — через территории России и Беларуси. Но после начала войны в Украине поток автомобильных грузоперевозок через РФ значительно снизился и тогда популярность получил Транскаспийский маршрут.

По официальным данным, за последние пять лет объемы перевозок по ТМТМ выросли в шесть раз.