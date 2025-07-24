ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует России после авиакатастрофы на Дальнем Востоке
Анкара отреагировала на крушение Ан-24 с десятками погибших в Амурской области
Турция соболезнует России после авиакатастрофы на Дальнем Востоке
24 июля 2025 г.

МИД Турции выразил глубокую скорбь в связи с катастрофой российского самолета в Амурской области 24 июля. В Анкаре заявили о солидарности с народом России и передали соболезнования семьям погибших.

По данным российских властей, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к Тынде он ушел на второй круг, после чего связь с ним пропала.

Обломки воздушного судна обнаружили в 15 км от Тынды. На борту находились 49 человек, включая пятерых детей. Предварительно, никто не выжил.

Следствие рассматривает в качестве причин катастрофы техническую неисправность и человеческий фактор. Сообщается, что самолет мог зацепить сопку при плохой погоде.

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