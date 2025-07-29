Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт резко осудил нападение израильских поселенцев на палестинскую деревню Тайбе. «Будь то нападение на христианскую деревню или на мусульманские пастушеские общины — эти экстремистские поселенцы могут утверждать, что Бог дал им эту землю. Но на деле они — просто преступники, чуждые какой-либо вере», — написал он в своем посте на X в понедельник.

Так Зайберт прокомментировал ночной налет на Тайбе, произошедший в понедельник. По данным палестинских властей, группа израильских поселенцев подожгла машины и забрасывала камнями дома мирных жителей.

Один из пострадавших — журналист Палестинского телевидения Джерис Азар — рассказал агентству AFP, что его дом и автомобиль стали целью нападения. «Я выглянул и увидел, как горит моя машина. Они бросали что-то в нее и в сторону дома», — сообщил он.

Азар добавил, что больше всего боялся за жизнь своего двухлетнего сына: «Мы успели выбраться, но он потом час не мог перестать плакать. Я все время думал о семье Давабше, которая сгорела заживо в Думе в 2015 году после атаки поселенцев».

Израильская полиция и армия заявили, что после прибытия на место обнаружили две сожженные машины и граффити. Надпись, оставленная на одной из стен, гласила: «Аль-Мугайир, вы пожалеете» — отсылка к другой палестинской деревне, ранее подвергшейся атаке. Подозреваемые пока не задержаны, ведется расследование.

МИД Палестины выступил с заявлением, обвинив в нападении «израильских колониальных поселенцев» и подчеркнув, что речь идет не об изолированном инциденте: ранее в Тайбе уже происходили случаи поджогов, в том числе у древней византийской церкви и примыкающего кладбища.

Деревня Тайбе, расположенная недалеко от Рамаллы, насчитывает около 1 300 жителей — преимущественно христиан палестинского происхождения.