Президент России Владимир Путин заявил о неизменности российских условий по украинскому урегулированию. Тем самым российский лидер дал понять, что Москва проигнорирует ультиматум Дональда Трампа. Американский лидер установил России срок до 8 августа для прекращения огня, пригрозив в противном случае новыми пошлинами и санкциями.

«Эти условия безусловно остались прежними. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России, — заявил Путин журналистам во время встречи с Александром Лукашенко на Валааме. — До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлего года на встрече с руководством МИД».

По словам главы РФ, главными задачами остаются искоренение причин кризиса и решение гуманитарных вопросов. В июне прошлого года российский президент сформулировал требования к Украине: уход украинских вооруженных сил с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от планов присоединения к НАТО.