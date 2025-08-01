ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Путин игнорирует ультиматум Трампа
Российский президент подтвердил неизменность условий по Украине за неделю до дедлайна США
Путин игнорирует ультиматум Трампа
Александр Лукашенко и Владимир Путин / AP
1 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил о неизменности российских условий по украинскому урегулированию. Тем самым российский лидер дал понять, что Москва проигнорирует ультиматум Дональда Трампа. Американский лидер установил России срок до 8 августа для прекращения огня, пригрозив в противном случае новыми пошлинами и санкциями.

«Эти условия безусловно остались прежними. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России, — заявил Путин журналистам во время встречи с Александром Лукашенко на Валааме. — До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлего года на встрече с руководством МИД».

По словам главы РФ, главными задачами остаются искоренение причин кризиса и решение гуманитарных вопросов. В июне прошлого года российский президент сформулировал требования к Украине: уход украинских вооруженных сил с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от планов присоединения к НАТО.

recommended

Напомним, изначально Трамп отводил России 50 дней с 14 июля, но затем сократил срок до 10 дней.

Параллельно спецпосланник США Стив Уиткофф готовится к очередному визиту в Россию. «Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верьте или нет», — сообщил Трамп. Уиткофф уже четырежды встречался с Путиным в этом году.

Ранее в Кремле заявили, что приняли угрозы к сведению. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что российская экономика выработала иммунитет к санкциям, но подчеркнул при этом приверженность Москвы мирному урегулированию.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us