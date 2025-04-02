Германия принесла официальные извинения Азербайджану после того, как на странице президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Instagram была опубликована фотография с флагом сепаратистов в Карабахе. Пост появился накануне визита Штайнмайера в Армению и был быстро удален.

Глава канцелярии президента ФРГ Дёрте Дингер в письме советнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву назвала публикацию технической ошибкой и подчеркнула, что она не отражает официальную позицию Германии, признающей территориальную целостность Азербайджана.

Баку вызвал немецкого посла и потребовал официальных разъяснений.

Визит Штайнмайера в Азербайджан — следом после Армении, как ожидается, будет посвящен укреплению двусторонних отношений и поддержке мирного процесса на Южном Кавказе.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном сохраняется с 1991 года. После войны 2020 года и окончательной ликвидации сепаратистской администрации в Карабахе в 2023 году стороны в марте 2025 года объявили о готовности подписать всеобъемлющее мирное соглашение.