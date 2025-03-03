ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль готовит новую войну
Израильское правительство одобрило мобилизацию 400 тыс. резервистов до 29 мая, сигнализируя о возможном новом наступлении на Газу
Израиль готовит новую войну
Израильская армия / Reuters
3 марта 2025 г.

Израильское правительство разрешило призыв 400 тыс. резервистов на фоне подготовки к новому этапу боевых действий в Газе, сообщает телеканал Channel 12.

Ранее, 2 марта, истек срок действия разрешения на мобилизацию 320 тыс. резервистов, и власти решили увеличить этот лимит. В новом постановлении отмечается, что призыв возможен до 29 мая 2025 года.

По данным Channel 14, правительство приняло это решение, ожидая, что 2025 год станет годом войны, аналогичным 2024-му. Даже при временных перемириях в регионе сохраняется нестабильность, отмечают израильские власти.

Израильские источники расценивают это как подготовку к возобновлению активных боевых действий в Газе после завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и обмена пленными.

Ранее ХАМАС обратился к посредникам с призывом оказать давление на Израиль и заставить его выполнить все предусмотренные соглашением обязательства. «Единственный способ вернуть пленных — это соблюдение условий сделки и немедленное начало переговоров о ее второй фазе», — подчеркнула палестинская сторона.

ХАМАС потребовал перехода ко второй фазе соглашения в соответствии с первоначальными договоренностями, включающими освобождение израильских и палестинских заключенных, а также вывод израильских войск из Газы.

Первая фаза соглашения о прекращении огня, вступившая в силу 19 января, истекла в субботу. Она приостановила 15 месяцев боевых действий между ХАМАС и израильскими военными, позволив освободить 33 израильских и пять тайских пленных в обмен на примерно 1900 палестинских заключенных.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильской воздушной и наземной кампании в секторе Газа погибло не менее 48 365 человек.

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