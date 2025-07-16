США и три европейские державы — Франция, Германия и Великобритания — согласовали неофициальный крайний срок по переговорам с Ираном по ядерной программе. Как сообщает Axios со ссылкой на три источника, по итогам телефонного разговора министров иностранных дел было решено считать концом августа последней возможностью для заключения сделки.

Если договор не будет достигнут, европейские участники намерены активировать так называемый механизм «отката» (snapback), который автоматически восстановит все санкции Совбеза ООН, снятые в рамках СВПД 2015 года.

Собеседники Axios отмечают, что в ближайшие недели страны ЕС попробуют убедить Тегеран пойти на уступки, включая допуск МАГАТЭ на ядерные объекты и вывоз около 400 кг урана, обогащенного до 60%.

Действующее соглашение ограничивало объем обогащенного урана до 202,8 кг с низким уровнем обогащения. США вышли из него в 2018 году при первом сроке Дональда Трампа, вернув жесткие санкции против Ирана.

На фоне конфронтации в июне Израиль при поддержке США провел 12-дневную операцию против Ирана, атаковав военные, ядерные и гражданские объекты. Иран ответил ракетными и беспилотными ударами по израильским базам. Перемирие между сторонами было достигнуто 24 июня при посредничестве США.