Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей соцплатформе Truth Social фрагмент речи Ильхама Алиева, в которой азербайджанский лидер рассуждает о союзничестве с США и важности семейных ценностей. Речь была произнесена на Глобальном медиафоруме в Шуше.

Позднее Алиев поблагодарил американского лидера за внимание к его выступлению.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением <…> и за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе», — написал Алиев на платформе Х.

В своей речи азербайджанский президент подчеркнул историческое партнерство между Баку и Вашингтоном, важность укрепления мира на Южном Кавказе и общие ценности, включая роль традиционной семьи. Он также заявил, что Азербайджан «всецело поддерживает» миротворческий подход Трампа к международным конфликтам.

В своей речи Алиев положительно отозвался о возвращении Трампа на пост президента, отметив его стремление завершать войны, а не начинать новые. Он также сообщил, что Баку получает «позитивные сигналы» из Вашингтона, а перспективы мирного соглашения с Арменией, открывающие перспективы процветания региона, — как никогда близки.