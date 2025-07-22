ПОЛИТИКА
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Трамп репостит речь Алиева
Президент Азербайджана поблагодарил американского коллегу и выразил надежду на укрепление партнерства
Трамп репостит речь Алиева
/ Reuters
22 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей соцплатформе Truth Social фрагмент речи Ильхама Алиева, в которой азербайджанский лидер рассуждает о союзничестве с США и важности семейных ценностей. Речь была произнесена на Глобальном медиафоруме в Шуше.

Позднее Алиев поблагодарил американского лидера за внимание к его выступлению.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением <…> и за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе», — написал Алиев на платформе Х.

В своей речи азербайджанский президент подчеркнул историческое партнерство между Баку и Вашингтоном, важность укрепления мира на Южном Кавказе и общие ценности, включая роль традиционной семьи. Он также заявил, что Азербайджан «всецело поддерживает» миротворческий подход Трампа к международным конфликтам.

В своей речи Алиев положительно отозвался о возвращении Трампа на пост президента, отметив его стремление завершать войны, а не начинать новые. Он также сообщил, что Баку получает «позитивные сигналы» из Вашингтона, а перспективы мирного соглашения с Арменией, открывающие перспективы процветания региона, — как никогда близки.

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