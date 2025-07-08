Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что Россия усиливает свое военное присутствие в Армении. По данным ГУР, Москва перебрасывает личный состав из нескольких армий Южного военного округа на 102-ю базу в Гюмри — крупнейший российский военный объект на Южном Кавказе.

Украинская разведка опубликовала документ, который называет «приказом командующего войсками ЮВО о срочном пополнении российской базы в Армении». В нем перечислены подразделения и критерии отбора: профпригодность, психологическая устойчивость и боевая готовность. Запрещено привлекать к службе лиц, замешанных в наркотрафике и обороте психотропных веществ.

МИД Армении отверг эти обвинения, заявив, что Москва не направляла дополнительных войск.

В Киеве утверждают, что это часть стратегии Кремля по региональной дестабилизации. По версии ГУР, Россия намерена использовать армянскую территорию не только для влияния в регионе, но и как инструмент давления на Запад.

С 2024 года Армения фактически приостановила участие в ОДКБ, а премьер Никол Пашинян ранее публично поставил под сомнение пользу присутствия российских войск. Тем не менее база в Гюмри продолжает функционировать: в 2010 году срок ее аренды был продлен до 2044 года. В мирное время на базе размещаются до 5 тыс. человек, истребители МиГ-29 и комплексы С-300.