Германия в 2025 году начнет регулярные военно-морские патрули в Северной Атлантике и Арктике. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции в Копенгагене. По его словам, целью операции является противодействие растущей российской активности в регионе.

«Морские угрозы усиливаются, Россия милитаризует Арктику, активность ее подлодок заметно растет», — заявил Писториус. Германия впервые направит корабль ВМС в столицу Гренландии Нуук, а также примет участие в канадских учениях Nanook в Арктике. К операции подключат немецкие субмарины, патрульную авиацию и фрегаты.

Активизация Берлина в Арктике происходит на фоне расширения российской инфраструктуры в регионе, включая строительство новых ледоколов и судов снабжения. Россия рассматривает оттаивающий арктический маршрут как стратегический коридор и источник природных ресурсов.

Одновременно усиливаются разногласия среди западных союзников по вопросам Арктики, в том числе из-за идеи Дональда Трампа присоединить Гренландию. Дания, обладающая суверенитетом над Гренландией и Фарерами, в начале года объявила о выделении 14,6 млрд крон (около €2 млрд) на усиление безопасности региона.

Военная активность Германии в Арктике — часть более широкой стратегии канцлера Фридриха Мерца. Его правительство планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП и рассматривает возвращение срочной службы. Также создается специальный фонд в €500 млрд для модернизации инфраструктуры, которая, в случае конфликта, может использоваться НАТО.

Наряду с действиями в Арктике, немецкий флот уже командует новой мультинациональной военно-морской группировкой в Балтийском море (CTF Baltic) и участвует в миссиях ЕС по охране судоходства в Красном море.