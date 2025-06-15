Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также двусторонние и региональные вопросы.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение последними заявлениями президента Трампа о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном и восстановлении мира в регионе.

Он подчеркнул, что следует немедленно предпринять шаги для предотвращения катастрофы, которая может охватить весь регион.

Эрдоган отметил, что единственным способом урегулирования ядерных разногласий остается дипломатия, и заявил, что Турция готова оказывать всестороннее содействие, включая посредничество.

В ходе беседы он также указал, что спираль насилия, начавшаяся с израильских ударов по Ирану, наносит непоправимый экономический и гуманитарный ущерб обеим сторонам, и необходимо срочно остановить это опасное развитие событий.