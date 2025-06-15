ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с Трампом обстановку в регионе
Лидеры сошлись на острой необходимости продвижения дипломатического решения конфликта Израиля и Ирана — Анкара предлагает посредничество
Президент Эрдоган обсудил с Трампом обстановку в регионе
/ AP
19 часов назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также двусторонние и региональные вопросы.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение последними заявлениями президента Трампа о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном и восстановлении мира в регионе.

Он подчеркнул, что следует немедленно предпринять шаги для предотвращения катастрофы, которая может охватить весь регион.

Эрдоган отметил, что единственным способом урегулирования ядерных разногласий остается дипломатия, и заявил, что Турция готова оказывать всестороннее содействие, включая посредничество.

В ходе беседы он также указал, что спираль насилия, начавшаяся с израильских ударов по Ирану, наносит непоправимый экономический и гуманитарный ущерб обеим сторонам, и необходимо срочно остановить это опасное развитие событий.

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