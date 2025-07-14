Соединенные Штаты предложили взять под свое управление Зангезурский коридор — 32-километровый участок в Армении, соединяющий основной Азербайджан с его эксклавом Нахчыван, — чтобы преодолеть разногласия в переговорах между Ереваном и Баку.

Соответствующую информацию подтвердил посол США в Турции Том Баррак, подчеркнув, что Вашингтон готов арендовать коридор на 100 лет через частную американскую компанию.

«Они спорят из-за 32 км дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 км дороги. И происходит следующее: Америка приходит и говорит: «Хорошо, мы заберем это себе. Отдайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы сможете делить ее между собой», — заявил посол.

По информации Middle East Eye, Армения настаивает на том, чтобы инициатива также включила в себя участок дороги в Нахчыване, что азербайджанская сторона считает неприемлемым. Азербайджан, в свою очередь, требует гарантий беспрепятственного доступа и выступает против полного контроля Еревана над маршрутом.

Сообщается, что обсуждение коридора связано с подготовкой к подписанию мирного соглашения между двумя странами. К марту Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта, включая преамбулу, оставив открытыми лишь вопросы международных исков и размещения третьих сторон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля позитивно оценил сдвиги в подходе Армении: «Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции». По его словам, развитие региона представляет интерес и для Ирана, и для всего Южного Кавказа.