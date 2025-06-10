Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац во вторник утром. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Полицейская операция началась в 10 утра после сообщений о выстрелах внутри учебного заведения. Несколько человек получили серьезные ранения, среди пострадавших — ученики и учителя, сообщила австрийская государственная медиакомпания ORF со ссылкой на местную полицию.

Подозреваемый в стрельбе — ученик школы — предположительно покончил с собой, передает ORF. Полиция подтвердила проведение операции на улице Dreierschuetzengasse, где расположена средняя школа, но отказалась от дальнейших комментариев.

Власти продолжают обыскивать здание, жителям рекомендовано избегать этого района.

Трагедия произошла незадолго до десятой годовщины стрельбы в Граце 20 июня 2015 года, когда в результате нападения погибли три человека. Тот инцидент на годы травмировал местное сообщество.