Спецпосланник США по Ливану и Сирии и посол в Турции Том Баррак призвал ливанцев «сохранять надежду» в ходе переговоров о разоружении «Хезболлы». Американский дипломат провел 75-минутную встречу со спикером парламента Ливана Набихом Берри, которую назвал «отличной».

«Мы продвигаемся вперед для достижения стабильности, и вы (ливанский народ) должны сохранять надежду», — заявил Баррак, комментарии которого опубликованы на странице Берри в Facebook.

На вопрос журналистов об отказе администрации США предоставить Ливану гарантии соблюдения Израилем действующего перемирия, Баррак ответил, что речь не идет о гарантиях. «Мы работаем с ситуацией, и все идет вперед, — заявил он. — Надежда необходима. Мы пытаемся двигаться вперед. Цель — региональная стабильность.

В понедельник после встречи с премьер-министром Ливана Навафом Саламом Баррак подтвердил, что Вашингтон считает «Хезболлу» «террористической группировкой». При этом он признал, что разоружение организации — «глубоко внутреннее дело».

19 июня Баррак предложил ливанскому правительству «дорожную карту», включающую разоружение военного крыла «Хезболлы» в обмен на вывод Израиля с пяти пограничных позиций и предоставление международной помощи на восстановление. План также предусматривает фискальные и экономические реформы, обеспечение безопасности границ и более строгий контроль над государственной инфраструктурой.

В телевизионном интервью 27 июня Баррак заявил, что военная структура «Хезболлы» «должна быть демонтирована» и отделена от политического крыла группировки.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем неоднократно отвергал американские предложения. «Те, кто призывает сопротивление разоружиться, должны сначала потребовать прекращения израильской агрессии, — заявил он 4 июля. — Те, кто выбирает капитуляцию, должны быть готовы к последствиям. Мы не примем этот путь».

Приграничная война между Израилем и «Хезболлой» переросла в полномасштабный конфликт в сентябре 2024 года. Несмотря на ноябрьское перемирие, израильские силы проводят почти ежедневные атаки в южном Ливане. Ливанские власти сообщили почти о 3000 нарушений перемирия со стороны Израиля, включая гибель не менее 257 человек.

По соглашению о перемирии Израиль должен был полностью вывести войска из южного Ливана к 26 января, но срок был продлен до 18 февраля после отказа Тель-Авива соблюдать договоренности. Израиль по-прежнему сохраняет военное присутствие на пяти пограничных заставах.