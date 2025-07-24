Москва рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в отношениях с Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию», — сказала она, комментируя дипломатический кризис.

По словам Захаровой, в отношениях с Азербайджаном сейчас «мягко говоря, непростой этап». Она подчеркнула, что «значимым шагом» к разрешению ситуации стало бы освобождение задержанных российских граждан.

Кризис в отношениях начался 25 декабря 2024 года, когда предположительно российские силы ПВО сбили пассажирский самолет компании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений и компенсаций.

Новый виток напряженности произошел в июне 2025 года. В Екатеринбурге были задержаны более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в убийствах. Двое из них погибли при задержании. После этого власти Азербайджана арестовали сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», а также восьмерых граждан России. Им предъявили обвинения в наркоторговле и киберпреступлениях.

Москва в ответ провела задержания представителей азербайджанской диаспоры, лишила ряд лиц гражданства и арестовала нескольких криминальных авторитетов азербайджанского происхождения в российских регионах.

На фоне обострения президент Азербайджана заявил, что Украина не должна «соглашаться на оккупацию», сравнив ее положение с ситуацией вокруг Карабаха.