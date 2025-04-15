ПОЛИТИКА
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Тюркский мир становится глобальным центром силы
Генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр заявил, что сотрудничество тюркоязычных государств в сфере обороны и безопасности имеет стратегическое значение
Тюркский мир становится глобальным центром силы
Заседание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов ТЮРКПА / AA
15 апреля 2025 г.

Выступая в Баку на втором заседании председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов ТЮРКПА, генеральный секретарь организации Мехмет Сурейя Эр отметил важность углубления интеграции и солидарности между тюркскими государствами в условиях глобальной нестабильности.

По его словам, Организация тюркских государств и ТЮРКПА как ее парламентское измерение играют ключевую роль в координации усилий по обеспечению региональной безопасности.

Он подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество оказывает реальное влияние на меры, принимаемые в целях укрепления безопасности в странах-участницах и в регионе в целом.

«Единство тюркского мира, основанное на общей истории, культуре, языке и духовных ценностях, делает его восходящим мировым центром силы. Это единство уже поднялось до уровня стратегического сотрудничества во многих областях», — заявил он.

Генсек напомнил, что тюркские государства активно участвуют в обеспечении безопасности на евразийском пространстве и за его пределами, сталкиваясь с общими вызовами — терроризмом, трансграничными угрозами, нестабильностью в соседних регионах.

Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в таких сферах, как совместные военные учения, оборонная промышленность, борьба с терроризмом, кибербезопасность и противодействие гибридным угрозам.

«Для этого главным условием является системное продолжение институционального диалога и координации. Важно проводить такие встречи регулярно. Это окажет существенную поддержку формированию общих стратегий в сфере безопасности среди государств-членов», — резюмировал Эр.

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