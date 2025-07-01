Британская панк-группа Bob Vylan оказалась в центре внимания после выступления на крупнейшем музыкальном фестивале Великобритании — Glastonbury. Солист дуэта, Бобби Вайлан, со сцены призывал толпу скандировать «Смерть, смерть IDF» (израильской армии), что вызвало шквал критики в их адрес.



Другими хедлайнерами стала североирландская рэп-группа Kneecap, ранее уже попавшая в скандал из-за антиизраильских лозунгов на фестивале Coachella, из-за чего столкнулась с бойкотом и обвинениями в терроризме, а их выступление на Glastonbury вызвало политическое давление и запрет прямой трансляции на BBC.

«Смерть, смерть IDF»

Фестиваль Glastonbury, обычно собирающий более 200 тысяч человек, в этом году стал эпицентром антиизраильского протеста на фоне войны в Газе.

В частности, группа Bob Vylan выступала с лозунгами в поддержку Палестины и против Израиля. После скандирования «Свободу, свободу Палестине!» последовал переход к более жесткой фразе: «А вы это слышали? Смерть, смерть IDF!».

Во время шоу десятки зрителей поднимали палестинские флаги. Все это происходило в прямом эфире.

Однако многие восприняли выступление дуэта как пропаганду «антисемитизма». При этом связь между протестом против геноцидальной войны Израиля в Газе и «антисемитизмом» остается весьма спорной.

К вечеру воскресенья скандал достиг нового накала. Телеканал BBC и организаторы Glastonbury оказались под огнем критики — как со стороны британских властей, так и со стороны официального Тель-Авива и других сионистских организаций.

В понедельник полиция графства Эйвон и Сомерсет сообщила о начале официального расследования, изучая аудио- и видеозаписи концерта.

С осуждением выступил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он назвал происходящее «возмутительной речью ненависти» и подчеркнул, что артистам, подстрекающим к насилию, не должно быть места на сцене.

Министр культуры страны Лиза Нэнди потребовала от главы BBC объяснить, как проводилась проверка содержания перед допуском группы к эфиру. В официальном заявлении правительства говорится: «Мы решительно осуждаем угрозы и разжигание ненависти, прозвучавшие со сцены Glastonbury».

Член парламента от Консервативной партии Грег Стаффорд заявил, что если людей сажают за разжигание розни в интернете, то и действия Bob Vylan должны быть рассмотрены как минимум как подстрекательство к насилию.

К осуждению присоединился главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис, который назвал происходящее «мерзким проявлением ненависти к евреям».

К скандалу подключились и заокеанские партнеры. Бывший посол США в Великобритании при администрации Дональда Трампа Уоррен Стивенс резко осудил происходящее и подтвердил, что американские визы участникам Bob Vylan аннулированы.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау также объявил в соцсети X, что группе аннулировали американские визы.

«Иностранцы, пропагандирующие насилие и ненависть, не будут желанными гостями в нашей стране», — написал Ландау.

Свое недовольство также выразили посольство Израиля в Лондоне и несколько еврейских организаций.

В BBC, показавшем выступление в прямом эфире, поспешили извиняться: «Команда работала в условиях прямого эфира, но, оглядываясь назад, мы должны были прервать трансляцию. Мы сожалеем, что этого не произошло».

Британский телеканал заявил, что организация еще раз пересмотрит свои редакционные правила, чтобы сотрудники знали, когда можно оставить материал в эфире.

Организаторы Glastonbury также попытались дистанцироваться от артистов:

«Среди тысяч выступлений на фестивале, разумеется, найдутся артисты, с мнением которых мы не согласны. Но это не значит, что мы разделяем их взгляды», — написали они в Instagram.

Сами участники Bob Vylan не выходили на связь с прессой. Однако солист группы, Бобби Вайлан (сценическое имя; ударник группы тоже носит имя Бобби Вайлан, но с немного другой английской транскрипцией), позже опубликовал в Instagram селфи с веганским мороженым и подписью:

«Пока сионисты рыдают в соцсетях, я наслаждаюсь ночным мороженым».

Лента группы в соцсетях в последние недели почти полностью заполнена постами о Палестине.

Позднее он добавил, что получил множество сообщений — как слов поддержки, так и ненависти.

Несмотря на волну критики, нашлись многие, кто поддержал группу. Среди них — еврейский музыкант Джордан Бенджамин (Grandson), который заявил, что критика действий армии не равнозначна антисемитизму:

«Как еврейский музыкант, — написал он, — я глубоко оскорблен тем, что критику в адрес военной силы, известной своей неизбирательной жестокостью, приравнивают к антисемитизму».

«За последние два года израильское правительство сделало больше для усиления антисемитизма, чем любые артисты, выступающие за свободу Палестины», — добавил Бенджамин.

Некоторые юристы в Великобритании также выражают сомнения в перспективах уголовного дела. По мнению Джолиона Моэма из проекта Good Law Project, высказывания фронтмена были направлены против израильской армии, а не еврейского народа, что юридически — совсем другое дело. Его слова приводит газета The New York Times.

«Свободу Палестине»

Другими хедлайнерами сцены в тот вечер стала ирландская рэп-группа из Белфаста Kneecap, которая ранее в этом году, в апреле, уже столкнулась с похожим скандалом. Тогда коллектив выступал на американском фестивале Coachella и во время выступления сделал антиизраильские заявления: «Израиль совершает геноцид против палестинского народа», и «Долой Израиль [в оригинале мат — ред.]. Свободу Палестине».

Со сцены солист группы Mo Chara также произнес: «У палестинцев нет иного дома. Это их земля, а по ним бомбят с неба. Если это не геноцид — то что тогда вообще?».

Как пишет The Guardian, уже спустя неделю Kneecap лишились американского букинг-агента. В то же время правые телеканалы сравнили лозунги группы с нацистской пропагандой, а в соцсетях всплыли видеозаписи предыдущих годов, где группа кричит: «Да здравствует «Хезболла», да здравствует ХАМАС!».

Более того, в мае тот же солист получил официальное обвинение в терроризме за то, что якобы вывесил флаг «Хезболлы» на концерте в Лондоне. После этого от группы начали массово отказываться организаторы фестивалей и концертные площадки.

На фоне растущего давления еврейские организации и политики пытались не допустить появления Kneecap на сцене Glastonbury еще до начала фестиваля. В частности, Совет депутатов британских евреев направил организаторам официальное письмо с призывом не предоставлять группе платформу, которая могла бы сделать ее взгляды «социально приемлемыми».

Премьер-министр Кир Стармер также выступил против участия коллектива, заявив, что их присутствие на фестивале, равно как и потенциальная трансляция на BBC, являются «неуместными».

В защиту Kneecap выступили многие артисты, включая легендарной трип-хоп группы Massive Attack. Они подписали открытое письмо, обвинив власти в запугивании и потребовав защиты свободы выражения мнений.

В итоге музыканты рэп-трио вышли на сцену, но BBC отказалась транслировать их концерт в прямом эфире, тогда как выступление Bob Vylan было показано.

И вот — сцена Glastonbury: фронтмен в кефии, толпа ревет, а со сцены звучит: «Свободу Палестине!».

Как бы ни пытался истеблишмент заглушить голоса, критикующие сионизм, они продолжают звучать.