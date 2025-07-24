Христианская деревня Тэйбе на Западном берегу подверглась серии нападений со стороны израильских поселенцев. По данным Telegraph, в ночь на 24 июля поселенцы попытались поджечь древнюю церковь святого Георгия V века, используя садовые воздуходувки для раздувания огня. Позже они вернулись с оружием. По словам местных, израильская полиция проигнорировала вызовы.

Это уже не первое подобное нападение — прежде, в начале июля, сообщалось о поджоге церкви и кладбища в Тайбе, а еще неделями ранее — о сожженных машинах и домах местных жителей. Пасторы Тайбе призвали к международному расследованию и поддержке.

Священник Башар Фавадлех заявил, что нападения направлены на вытеснение христиан с этих территорий: «Если они нападают на святыню, значит, ничто для них не свято». За два года, по его словам, из деревни уехали 10 христианских семей.

Тэйбе остается последним городом на Западном берегу с христианским большинством. Однако насилие и давление усиливаются. Жители жалуются на поджоги полей, избиения, уничтожение оливковых деревьев, вандализм и угрозы. Глава местной церкви Давид Хури называет происходящее «систематическим терроризмом».

По данным ООН, в 2025 году число нападений поселенцев выросло более чем втрое по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр Нетаньяху входит в коалицию с радикальными сторонниками поселенческого движения, что, по мнению правозащитников, подогревает насилие и создает атмосферу безнаказанности.

Армия Израиля признала факты поджогов земли вблизи Тэйбе, но утверждает, что не располагает сведениями о поджоге церкви. Расследование продолжается, однако, как отмечают жители, на практике поселенцы почти никогда не несут наказания.