Представитель греческого правительства Павлос Маринакис назвал «возмутительным» инцидент, в ходе которого антивоенная акция протеста помешала израильскому круизному лайнеру пришвартоваться на острове Сирос.

В интервью местной радиостанции Маринакис назвал пропалестинскую демонстрацию проявлением «антисемитизма» и призвал власти сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись. Представитель греческого правительства также пообещал, что инцидент не повлияет на отношения между Грецией и Израилем.

Это произошло на следующий день после того, как пропалестинские демонстранты не позволили израильскому судну с 1700 пассажирами на борту зайти в порт, вынудив его перенаправить на Кипр.

Во вторник на греческом острове Сирос круизный лайнер с израильскими туристами покинул порт, не высадив пассажиров, из-за акции протеста. Сотни местных жителей развернули на берегу палестинские флаги и призывали остановить войну и голод в Газе, держа баннеры и плакаты с надписями «Остановите геноцид» и «В аду нет кондиционеров». Сообщений о насилии не поступало.

Лайнер отплыл в сторону Кипра около 15:00, раньше запланированного времени, как сообщила береговая охрана Греции. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом по поводу инцидента, что подтвердили в МИД Греции, не раскрыв деталей их разговора.

Тем временем в среду медицинские источники сообщили, что за последние 24 часа в секторе Газа от голода и недоедания умерли 10 человек. Общее число жертв израильского голодомора с 7 октября 2023 года составило 111 человек, 90 из них – дети. С марта этого года Израиль ввел тотальную блокаду эксклава, не пропуская в Газу никакой продовольственной помощи.