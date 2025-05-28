Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан готовил ордера на арест двух ультраправых израильских министров — Безалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира — до того, как взял отпуск из-за обвинений в домогательствах. Об этом WSJ сообщили действующие и бывшие сотрудники суда.

Дела против министра финансов Смотрича и министра национальной безопасности Бен-Гвира связаны с их ролью в расширении незаконных еврейских поселений на Западном берегу. Решение о продолжении расследования теперь зависит от двух заместителей Хана, но неясно, как они планируют действовать. Некоторые официальные лица и эксперты сомневаются, что суд будет двигаться вперед без главного прокурора, учитывая политические риски такого преследования.

Новые ордера грозят эскалацией конфликта между МУС и Израилем, выходом противостояния за рамки войны в Газе, которая уже привела к выдаче ордеров на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в прошлом году. Кроме того, они могут еще больше ухудшить отношения с США и спровоцировать новые американские санкции. После публикации статьи Бен-Гвир заявил: «Никакой ордер на арест не помешает мне продолжать работать для народа Израиля и земли Израиля».

Прокуроры МУС рассматривали, совершили ли Смотрич и Бен-Гвир военные преступления, продвигая строительство еврейских поселений на Западном берегу. Женевские конвенции запрещают государствам переселять свое население на оккупированные территории. Прокуроры также расследуют других израильских чиновников за их роль в расширении поселений.

В июле прошлого года Международный суд ООН объявил, что длительная оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной, и призвал к эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

С начала израильского вторжения в сектор Газа 7 октября 2023 года не менее 970 палестинцев были убиты и более 7000 ранены в результате атак израильской армии и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Хан взял отпуск в этом месяце после сообщений Wall Street Journal о том, что его помощница — юрист около 30 лет — обвинила его в принуждении к половым отношениям в нескольких случаях и использовании расследований против Нетаньяху, Галанта и ХАМАС для давления на нее с целью отказа от обвинений. Хан отрицает любые сексуальные проступки.

Администрация Трампа уже ввела санкции против Хана и рассматривает второй пакет ограничений. Официальные лица МУС опасаются, что новые ордера против израильских чиновников могут спровоцировать США на удар по самому суду, что может парализовать институт, фактически отрезав его от американской финансовой системы.

Смотрич и Бен-Гвир возглавляют ультранационалистические партии, которые являются важными частями коалиционного правительства Нетаньяху. Оба живут в поселениях на Западном берегу и призывают Израиль взять под контроль всю территорию. Они также призывали к повторной оккупации Газы и продвигали многомесячную блокаду гуманитарной помощи территории.

В этом году Смотрич продвинул решение правительства о преобразовании 13 районов Западного берега, которые когда-то были форпостами, незаконными по израильскому законодательству, в полноценные поселения, имеющие право на государственное финансирование. «Это еще один важный шаг на пути к де-факто суверенитету в Иудее и Самарии», — заявил Смотрич, используя библейское название Западного берега.

Строительство израильских поселений ускорилось в последние годы, как и выселение палестинцев из их домов на территории и в Восточном Иерусалиме, сообщает израильская НПО «Мир сейчас». Строительство новых израильских форпостов на Западном берегу достигло рекордного максимума в прошлом году.

Согласно Римскому статуту — учредительному договору МУС, — переселение населения оккупирующей державы на захваченную территорию является военным преступлением. Израиль оказывает существенную государственную поддержку поселенцам на Западном берегу.

Суд постановил в 2021 году, что Палестина является государством-участником Римского статута, и что суд имеет юрисдикцию в отношении предполагаемых преступлений, совершенных там, даже несмотря на то, что Израиль не является членом МУС. Израиль утверждает, что его действия на палестинских территориях не подпадают под юрисдикцию МУС.