ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Взрыв на российской нефтебазе
После атаки украинских дронов на нефтебазе «Кавказская» в Краснодарском крае произошел взрыв и масштабный пожар, пострадали двое пожарных
Взрыв на российской нефтебазе
Пожар на нефтбазе «Кавказская» / User Upload
21 марта 2025 г.

В ночь на 19 марта в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станцией «Кавказская». Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание началось после атаки украинских беспилотников. Изначально горело 20 квадратных метров, но после взрыва, вызванного разгерметизацией резервуара, огонь распространился на 10 тыс. квадратных метров.

В результате взрыва пострадали двое пожарных. Их госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Повреждены три единицы техники. Огонь перекинулся на второй резервуар, загорелись также запорная арматура, нефтепродукты в обваловании и горючие материалы, выброшенные за пределы резервуара.

К тушению пожара привлечены 456 человек и 181 единица техники. Работа нефтебазы приостановлена, с территории эвакуировали 30 сотрудников дежурной смены. Среди них пострадавших нет.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через нее ежегодно проходит до 6 млн тонн нефти. Топливо доставляется к терминалу под Новороссийском и отгружается на экспорт. Через «Кавказскую» нефть поставляют такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Это не первая атака Украины по инфраструктуре КТК. 17 февраля под ударом семи украинских дронов оказалась станция «Кропоткинская», также расположенная в Краснодарском крае. Она входит в магистральный нефтепровод «Тенгиз—Новороссийск», через который идет более двух третей экспортной нефти Казахстана и российское сырье, включая каспийское. Тогда станция «Каспийская» была временно выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по КТК снизилась.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us