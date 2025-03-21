В ночь на 19 марта в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станцией «Кавказская». Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание началось после атаки украинских беспилотников. Изначально горело 20 квадратных метров, но после взрыва, вызванного разгерметизацией резервуара, огонь распространился на 10 тыс. квадратных метров.

В результате взрыва пострадали двое пожарных. Их госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Повреждены три единицы техники. Огонь перекинулся на второй резервуар, загорелись также запорная арматура, нефтепродукты в обваловании и горючие материалы, выброшенные за пределы резервуара.

К тушению пожара привлечены 456 человек и 181 единица техники. Работа нефтебазы приостановлена, с территории эвакуировали 30 сотрудников дежурной смены. Среди них пострадавших нет.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через нее ежегодно проходит до 6 млн тонн нефти. Топливо доставляется к терминалу под Новороссийском и отгружается на экспорт. Через «Кавказскую» нефть поставляют такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Это не первая атака Украины по инфраструктуре КТК. 17 февраля под ударом семи украинских дронов оказалась станция «Кропоткинская», также расположенная в Краснодарском крае. Она входит в магистральный нефтепровод «Тенгиз—Новороссийск», через который идет более двух третей экспортной нефти Казахстана и российское сырье, включая каспийское. Тогда станция «Каспийская» была временно выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по КТК снизилась.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.