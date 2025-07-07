ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп вводит пошлины на Японию и Южную Корею
С 1 августа США установят 25% тарифы на экспорт из Японии и Южной Кореи. Трамп грозит обеим странам более высокими пошлинами
Трамп вводит пошлины на Японию и Южную Корею
Трамп выступает с речью о тарифах в Розовом саду Белого дома / Reuters
7 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на японский и южнокорейский экспорт, а также о повышенных сборах для товаров, транзитом поступающих через эти страны с целью обхода тарифов. Соответствующие уведомления он направил в письмах премьер-министру Японии Сигэру Исибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, опубликовав их на платформе Truth Social.

«Мы годами обсуждали наши торговые отношения с Японией и пришли к выводу, что необходимо устранить давний и устойчивый торговый дефицит, вызванный тарифными и нетарифными барьерами Японии. Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимовыгодных», — написал Трамп в письме Исибе. Аналогичное послание было направлено Ли Чжэ Мёну.

С 1 августа 2025 года США начнут взимать 25-процентные пошлины на все японские и южнокорейские товары в дополнение к отраслевым тарифам. Трамп подчеркнул, что товары, переправляемые через третьи страны для уклонения от пошлин, будут облагаться более высокими ставками.

«25% — это гораздо меньше, чем нужно для устранения торгового дисбаланса», — отметил он, добавив, что пошлины не будут применяться, если компании из этих стран начнут производство в США. В таком случае, по его словам, разрешения будут выдаваться «быстро, профессионально и в течение недель».

Письма стали первыми в серии уведомлений о новых тарифах для ключевых торговых партнеров США, которые администрация планировала опубликовать в понедельник. Трамп также пригрозил обеим странам более высокими пошлинами, если они ответят своими собственными торговыми мерами: «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то, независимо от того, на какую сумму вы решите их повысить, они будут добавлены к 25%, которые мы взимаем».

На прошлой неделе президент США назвал Японию «избалованной», обрушившись с критикой на союзника из-за предполагаемой неготовности страны покупать американский рис. По словам Трампа, Япония «испорчена» десятилетиями «грабежа» американской экономики.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us