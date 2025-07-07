Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на японский и южнокорейский экспорт, а также о повышенных сборах для товаров, транзитом поступающих через эти страны с целью обхода тарифов. Соответствующие уведомления он направил в письмах премьер-министру Японии Сигэру Исибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, опубликовав их на платформе Truth Social.

«Мы годами обсуждали наши торговые отношения с Японией и пришли к выводу, что необходимо устранить давний и устойчивый торговый дефицит, вызванный тарифными и нетарифными барьерами Японии. Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимовыгодных», — написал Трамп в письме Исибе. Аналогичное послание было направлено Ли Чжэ Мёну.

С 1 августа 2025 года США начнут взимать 25-процентные пошлины на все японские и южнокорейские товары в дополнение к отраслевым тарифам. Трамп подчеркнул, что товары, переправляемые через третьи страны для уклонения от пошлин, будут облагаться более высокими ставками.

«25% — это гораздо меньше, чем нужно для устранения торгового дисбаланса», — отметил он, добавив, что пошлины не будут применяться, если компании из этих стран начнут производство в США. В таком случае, по его словам, разрешения будут выдаваться «быстро, профессионально и в течение недель».

Письма стали первыми в серии уведомлений о новых тарифах для ключевых торговых партнеров США, которые администрация планировала опубликовать в понедельник. Трамп также пригрозил обеим странам более высокими пошлинами, если они ответят своими собственными торговыми мерами: «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то, независимо от того, на какую сумму вы решите их повысить, они будут добавлены к 25%, которые мы взимаем».

На прошлой неделе президент США назвал Японию «избалованной», обрушившись с критикой на союзника из-за предполагаемой неготовности страны покупать американский рис. По словам Трампа, Япония «испорчена» десятилетиями «грабежа» американской экономики.