Не менее шести человек погибли и 140 получили ранения в результате серии мощных взрывов на складе оружия в поселке Кефрая на севере провинции Идлиб, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на данные Минздрава. Причины взрывов пока неизвестны, но, по предварительным оценкам, на объекте произошло не менее 15 детонаций.

По информации «Белых касок», спасатели продолжают разбирать завалы — возможны новые жертвы. Официальные лица призвали жителей держаться подальше от зоны взрыва, поскольку существует угроза вторичных детонаций.

Ранее в тот же день поступали сообщения о четырех погибших в соседнем Маарат-Мисрине, однако позже власти уточнили данные и подтвердили, что эпицентр трагедии — именно Кефрая. В результате взрывов также повреждены жилые здания, множество пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.

Это уже третий подобный инцидент в регионе с начала июля: ранее взрывы фиксировались в районах Каферия и аль-Фуа. Глава гражданской обороны Сирии Раед Салех заявил, что спасательные операции проходят в крайне сложных и опасных условиях.