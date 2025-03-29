По данным The Wall Street Journal, супруга министра обороны США Пита Хегсета — бывший продюсер Fox News Дженнифер Хегсет — присутствовала как минимум на двух встречах мужа с иностранными военными чиновниками, где обсуждалась конфиденциальная информация.

6 марта Дженнифер Хегсет присутствовала на переговорах с министром обороны Великобритании Джоном Хили и начальником штаба обороны адмиралом Энтони Радакином. Встреча прошла в Пентагоне на фоне временной приостановки обмена разведданными между США и Украиной. Стороны обсуждали ситуацию с данными и будущее сотрудничество.

Ранее, в феврале, Хегсет сопровождала мужа на переговорах контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По информации издания, такие встречи включают обсуждение закрытых тем и чувствительных деталей военной помощи Киеву.

Некоторые иностранные участники не знали, кто такая Хегсет, другие были удивлены ее присутствием, но не возражали. В Минобороны США заявили, что Дженнифер Хегсет не является сотрудником ведомства, но не уточнили, имеет ли она доступ к секретным данным.

Источники WSJ также сообщили, что на некоторых встречах министра сопровождает его младший брат Филипп Хегсет, работающий в Министерстве внутренней безопасности и ранее занимавшийся консервативными медиа. Оба недавно посетили базу в Гуантанамо, а сейчас находятся в азиатском турне.

Формально министр обороны может приглашать на встречи любых лиц, но, как подчеркивает издание, это обычно ограничивается сотрудниками с соответствующим допуском.

Публикация появилась на фоне растущей обеспокоенности в США по поводу обращения администрации Трампа с секретной информацией. Ранее стало известно, что советники президента по ошибке добавили в рабочий чат о военных ударах по Йемену журналиста The Atlantic. Также WSJ сообщает, что у Пита Хегсета обнаружен электронный ящик на домене mail.ru.