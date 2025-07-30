Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани отправится в Россию в четверг, сообщил источник Reuters. Это будет самый высокопоставленный сирийский чиновник, посетивший Москву после свержения союзника России Башара Асада в декабре и прихода к власти нового правительства.

Россия и новые власти Сирии ведут переговоры о надеждах Москвы продолжить эксплуатацию своих военно-морских и авиационных баз на северо-западе Сирии.

В конце июня спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил, что Москва находится в контакте с сирийскими властями относительно судьбы российских военных баз. «Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания», — передает его слова ТАСС. Богданов добавил, что Москва ожидает делегацию из Дамаска и направила приглашение главе МИД Сирии.