Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани отправится в Россию в четверг, сообщил источник Reuters. Это будет самый высокопоставленный сирийский чиновник, посетивший Москву после свержения союзника России Башара Асада в декабре и прихода к власти нового правительства.
Россия и новые власти Сирии ведут переговоры о надеждах Москвы продолжить эксплуатацию своих военно-морских и авиационных баз на северо-западе Сирии.
В конце июня спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил, что Москва находится в контакте с сирийскими властями относительно судьбы российских военных баз. «Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания», — передает его слова ТАСС. Богданов добавил, что Москва ожидает делегацию из Дамаска и направила приглашение главе МИД Сирии.
28 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность мирному урегулированию ближневосточных конфликтов и выразил поддержку единству и суверенитету Сирии.
Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шара после прихода к власти заявил, что не намерен полностью разрывать отношения с Россией. «Россия — важная страна и считается второй по мощи в мире», — сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
Глава Минобороны переходного периода Мурхаф Абу Касра ранее сообщил, что России разрешат оставить базы в Сирии, если это будет выгодно стране. «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — заявил министр газете The Washington Post. По словам главы Минобороны, «в политике нет постоянных врагов».