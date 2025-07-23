Министерство иностранных дел Франции заявило, что недоедание и «риск голода» в секторе Газа являются прямым следствием блокады, введенной Израилем. Об этом также сообщил официальный представитель ведомства, прокомментировав ухудшение гуманитарной ситуации в регионе.

«Франция решительно осуждает расширение израильского наступления на центр Газы, где приказы об эвакуации привели к перемещению десятков тысяч человек в городе Дейр эль-Балах, — заявили в министерстве. — Новая операция ускоряет ухудшение гуманитарной ситуации, характеризующейся недоеданием и риском голода».

По словам представителя, эскалация военных операций Израиля в Газе на этой неделе резко усугубляет положение местных жителей, а гуманитарная блокада, введенная на палестинской территории, привела к серьезным проблемам с питанием и создала угрозу массового голода.

Франция выразила обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе, подчеркнув, что ограничения, введенные Израилем, являются ключевой причиной кризиса. Министерство призвало к немедленным мерам для предотвращения дальнейшего ухудшения условий жизни населения.

«Эта ситуация является результатом блокады, введенной Израилем», — подчеркнули в ведомстве. «Франция самым решительным образом осуждает израильские обстрелы палестинцев в Газе, пытающихся получить гуманитарную помощь, в результате которых, по данным ООН, за последние два месяца погибли более тысячи человек».

Представитель МИД Франции не уточнил, какие конкретные шаги Париж намерен предпринять в связи с ситуацией, но акцентировал внимание на необходимости решения проблемы, вызванной блокадой.

В начале июля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте во время трехдневного государственного визита в Великобританию, призвал к признанию палестинского государства, а войну в Газе назвал «бесконечной и лишенной стратегической цели». «Политический выход — единственный путь к миру, и я верю в признание палестинского государства», — подчеркнул он, призвав к совместной работе над этим.