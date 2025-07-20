Саудовский принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд, более известный как «спящий принц», умер в возрасте 36 лет спустя почти два десятилетия в состоянии комы. Об этом сообщил его отец принц Халед бин Талал Аль-Сауд в публикации на X.

Трагедия произошла в 2005 году, когда 15-летний Аль-Валид, обучавшийся в военном колледже в Лондоне, попал в серьезную автокатастрофу. Он получил кровоизлияние в мозг и тяжелейшие внутренние травмы. После перевода в больницу Эр-Рияда он так и не пришел в сознание и с тех пор находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Принц Халед в течение всех этих лет отказывался от прекращения поддержки жизнеобеспечения, надеясь на выздоровление сына. Его стойкость вызвала широкий резонанс в арабском мире и поддержку в соцсетях.

После смерти принца хэштег #SleepingPrince распространился в арабоязычном сегменте интернета, тысячи пользователей выражают соболезнования семье. В заявлении отца сказано: «С верой в волю Аллаха и с глубокой скорбью мы оплакиваем нашего любимого сына. Да помилует его Аллах».