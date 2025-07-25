Группа ультраправых израильских политиков и лидеров поселенцев представила в кнессете план выселения палестинцев из Газы с последующим строительством на ее месте «роскошного израильского города», пишет Guardian.

Проект включает 850 тыс. новых жилых единиц, создание умных городов с криптовалютной экономикой и строительство метро по всей территории. Авторы идеи называют это превращением Газы в «средиземноморскую ривьеру».

При этом судьба и мнение палестинского населения их не волнуют — в новом «элитном жилье» им просто не найдется места.

План повторяет предложение президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении превратить сектор Газа в туристический курорт под контролем США. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и активистка движения поселенцев Даниэла Вайс провели конференцию под названием «Ривьера в Газе: от идеи к реальности».

Вайс рассказала Guardian, что уже тысяча израильских семей выразили готовность переселиться на землю Газы после выселения ее палестинских жителей.

По ее словам, «Газа станет раем, новым Сингапуром». А палестинцев планируют переселить из их родной земли в Египет и неназванные африканские страны, уточнила Вайс.

Правозащитники предупреждают: реализация такого плана будет этнической чисткой.

«Принудительное переселение такого масштаба — это преступление против человечности», — подчеркнул израильский юрист Михаэль Сфард.

По данным гуманитарных организаций, в Газе продолжается тяжелейший кризис. По официальной статистике Минздрава Газы, от голода уже погибли 113 человек, 45 из них — за последние четыре дня. Группы помощи обвиняют Израиль в блокаде поставок, однако Тель-Авив сваливает всю вину на ООН.

Эксперты считают, что подобные планы — не просто риторика, а нарастающая политика принудительного вытеснения палестинцев. Даже израильские военные выступили против: по их мнению, такие шаги создадут долгосрочные угрозы для безопасности.





