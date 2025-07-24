Törkiyä Cömhüriyäte Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan çärşämbe könne yasağan belderüendä İstanbulda Rusiyä häm Ukraina arasında uzdırılğan soñğı söyläşülärneñ suğışnı beterü yulında tağın ber adım buluın belderep: “Här yaña qazanış taraflarnı tınıçlıqqa tağın ber adımğa yaqınayta”, - dip äytte.
Törkiyäneñ qabul itüendä oyıştırılğan öçençe turıdan-turı söyläşülärdän soñ yasağan belderüdä Fidan här ike taraftan kim digändä 1 meñ 200 suğış äsire belän ikeyaqlı bularaq almaşu mäs’äläsendä kileşügä ireşelüen häm tınıç xalıqnıñ, şul isäptän balalarnıñ da illärenä qaytuı öçen östämä adımnar yasaluın äytte.
"Söyläşülärneñ tağın da konstruktiv häm näticägä yünälgän räweştä alğa baruın qänäğätlelek belän küzättek”, - dip äytüçe Fidan Törkiyäneñ ciñeläytüçe rolenä basım yasadı.
Fidan utnı tuqtatu mäs’äläsendä texnik söyläşülärne aktivlaştıru häm poziśiyälären yaqınaytu öçen yasala alınaçaq adımnarnı quzğatuların häm säyäsi, humanitar häm xärbi mäs’älälärdä êş törkemnären buldıru fikere östendä êşläw qararına kilülären bilgeläp uzdı.
“Taraflarnıñ çişeleş yulında urtaq ixtıyar köçen tözügä tağın ber kirpeç östälde”, - dip äytüçe Fidan: “Söyläşülär sabırlıq belän alıp barıluı zarur barış, prośess. Här yaña qazanış taraflarnı tınıçlıqqa tağın ber adımğa yaqınayta”, - dide.
Ukraina wäkillege başlığı Röstäm Umerov Kievneñ avgust axırına qädär ilbaşı däräcäsendä cıyılış ütkärelüen täqdim itüen häm Törkiyäneñ ciñeläytüçe role öçen räxmät belderüen äytte.
Ukrainanıñ monnan tış alşartsız utnı tuqtatuğa äzer buluın belderde.
Rusiyä yağında isä söyläşüçe Vladimir Medinskiy, äsir belän almaşunı raslap, yaralanuçılarnıñ êvakuaśiyäse belän ğaskäri mäyetläreneñ qaytarıluı öçen qısqa waqıtlı utnı tuqtatularnı täqdim itte.
Medinskiy Mäskäwneñ Ukraina balalarınıñ qaytarıluı öçen isemlekne tikşerüen häm dürtençe tur söyläşülärgä açıq buluın belderde.