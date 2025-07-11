TÜRKİYE
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Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Bosniyädäge 1995 genośidı belän fälästinlelärgä qarşı däwam itüçe höcümnär arasında oxşaşlıqlar yasawçı İlbaşı Ärdoğan xalıqara cämäğätçelekne kiräkle cawaplılıqnı üz östenä almawda gäyepläde
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Foto: AA / AA
11 Июль 2025

Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: “Xalıqara mäxkämä qararlarına qaramastan Srebreniśa genośidın inqär itüçe häm “suğış cinayätçelären olılawçı” härtörle süzlärne häm bäyannarnı kire qağabız”, - dip äytte.

Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ belderüe 1995nçe yılda meñlägän bosniyalı häläq bulğan Srebreniśa genośidınıñ 30 yıllığı mönäsäbäte belän äzerlängän videoyullamasında urın aldı.

Ärdoğan ayıruça Bosniya-Hersegovinanıñ cir bötenlege, suverenlığı häm konstituśion tärtibenä qarata Änkaranıñ şartsız yalqawınıñ däwam itüen täqrarladı.

Ğazzägä qarşı İzrailneñ däwam itüçe höcümnärenä dä tuqtalıp uzuçı Ärdoğan yıllar êlek xalıqara cämäğätçelekneñ Srebreniśada tawışsız qaluın häm soñğı yıllarda Fälästindä yäşängän zolımnarnı da barı tik küzätep toruın iskärtep uzdı.

Ärdoğan İzrail xökümäteneñ yaqınça 58 meñ fälästinlegä qarşı genośidı öçen “irtäme-soñmı” xoquq häm tarix aldında cawapqa tartılaçağına basım yasadı.

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Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
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