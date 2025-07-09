AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp Ukrainağa qorallar cibärüne däwam itäçäklären iğlan itkännän soñ, östämä Patriot hawa saqlanu sistemaları cibärergä uylawı alğa sörelde.
“The Wall Street Journal” iseme äytelmägän ike räsmi zat süzlärenä tayandırğan xäbärendä AQŞnıñ Ukrainağa östämä çığanaqlar cibärüne qarawı turında xäbär itte.
Xäbärgä qarağanda, Aq Yort Pentagonnan Ukrainağa östämä qorallar, bigräk tä Patriot sistemasın, cibärü öçen variantlar äzerläwne soragan.
Şulay uq, başqa illärneñ Kiyev xakimiyätenä tağın da kübräk Patriot sisteması birä alu-almaw mömkinlege dä tikşerelgän.
Pentagonnıñ êlekke wäqalätlese beldergänçä, AQŞ Ukrainağa öç, Germaniyägä öç häm qalğan Awrupa illärenä ber Patriot sisteması tapşırğan, ämma texnik xezmät kürsätü problemaları arqasında bolarnıñ barısınıñ da ber ük waqıtta êşli almawı alğa sörelde.
Trampqa yaqın torğan ber räsmi zat Aq Yortnıñ suğışnı tuqtatu tırışlıqların xuplağan qanunnar qabul itelüe öçen xalıq ışanıçlıları belän bergä êşläwen äytte.
Tramp Aq Yortta qabul itkän İzrail prem'yer-ministrı Bin'yamin Netan'yaxu belän matbuğat äğ’zalarınıñ sorawlarına cawap birgändä bolay dide: “Ukrainağa tağın da kübräk qoral cibäräçäkbez. Cibärergä tiyeşbez: alar üzlären yaqlıy alırğa tiyeş. Alar bik köçle höcüm astında”.