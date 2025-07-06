Angliyäneñ “The Telegraph” gazetası tarafınnan basılğan häm AQŞtağı Oregon ştat universitetı galimnäre tarafınnan tikşerelgän mäğ’lümatlarğa qarağanda, Tährannan ırğıtılğan 6 raketa İzrailneñ tön’yağında, kön’yağında häm üzäk töbäklärendä urnaşqan 5 xärbi ob’yektqa kilep tigän.
Tämek itep alınğan qorılmalar arasında zur hawa bazası, küzläw mäğ’lümatları cıyu üzäge häm logistika bazası da bulğan.
Tel’-Aviv citäkçelege xärbi qorılmalarğa qağılışlı höcümnär turında bernindi mä’ğlümat birmäde. İzrail xärbi töbäklär belän byle mäğ’lümatlarğa qarata śenzura qullana.
Hawa saqlanu sistemalarına ütep kerü
“The Telegraph” xäbär itkänçä, İrannan cibärelgän raketalarnıñ 16%ı İzrail territoriyäsenä qadär kilep citä alğan häm anıñ hawa saqlanu sistemaların ütärgä ölgergän. Bu kürsätkeç İzrail armiyäse beldergän 87% uñış däräcäse belän dä turı kilä.
13 iyün könne İzrail Irandağı xärbi, atom -töş häm grajdan ob’yektların bombalaw belän başlanğan bäreleşlärdä kim digändä 935 keşe ğomeren yuğaltqan. İran sälamätlek saqlaw ministrlığı mäğ’lümatına qarağanda, 5. 332 keşe yaralanğan.
Tähran cawap bularaq raketa häm pilotsız oçu apparatları höcümnäre oyıştırdı. Bu höcümnärdä kim digändä 29 keşe hälaq bulğan, Qodüs Yähüd universitetı mäğlümatına qarağanda, 3 400dän artıq keşe yaralanğan.
Bu bäreleşlär 24 iyün könne üz köçenä kergän AQŞ aradaşçılığında ireşelgän utnı tuqtatu kileşüe belän tuqtadı.