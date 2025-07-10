Yuğarı däräcäle İzrail räsmi zatı İzrail belän “Xamas”nıñ Gazzädä ber-ike atna êçendä utnı tuqtatu häm totqınnar belän almaşu kileşüe täêmin itä aluın, ämma monıñ ber kön êçendä bulmayaçağın aytte.
Räsmi zat İzrail prem’yer-ministrı Bin'yamin Netan'yaxunıñ Vaşingtonğa säfäre waqıtında çärşämbe könne yasağan belderüendä, ägär yaqlar 60 könlek täq'dim itelgän utnı tuqtatunı qabul itsälär, İzrail bu waqıtnı Fälästin qarşılıq kürsätü törkemeneñ qoralsızlanuın kiräktergän daimi utnı tuqtatu täq'dim itü öçen qullanaçağın belderde.
İseme äytelmäwen sorağan bu räsmi zat, ägär “Xamas” bu täq'dimne kire qaqsa, bez üterüne däwam itäçäkbez” dip iskärtte.
Bu belderülär AQŞnıñ qamaw astındağı Gazzädä utnı tuqtatu kileşüen qabul itüe öçen İzrail premyer-ministrı Bin'yamin Netan'yaxuğa basım däwam itkän waqıtta yasaldı.
İzrail oppoziśiyäse liderı Yair Lapid isä prem’yer-ministr Bin'yamin Netan'yaxunıñ Gazzäneñ kön’yağındağı "Morag koridorı"n kön tärtibenä kiterep utnı tuqtatu kileşüenä ireşügä kirtä itep täq’dim itüen kisken tänqıyt’läde.
Oppoziśiya liderı Yair Lapid İzrail däwlät tapşıruları oyışması “KAN”ğa birgän radio äñgämäsendä: “Netan’yaxu kileşügä kirtälär quya”,- dip belderde.
“Xäzer kinät kenä Morag koridorı bezneñ barlıqnıñ yaña nigez taşı buldımı?”,- dip östäde ul.
İzrailneñ küpläp üterüläre
İzrail 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle qamaw astındağı Gazzädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 57 meñ 500dän artıq fälästinlene üterde.
Fälästinneñ räsmi xäbär agentlığı “WAFA” mäğ’lümatına qarağanda, cimerelgän yortlar astında yaqınça 11 meñ fälästinleneñ qaluı borçu tudıra.
Belgeçlär isä Gazzädäge çın ülem sannarınıñ Fälästin räsmiläre beldergännän kübräk buluın, bu sannıñ yaqınça 200 meñgä citä aluın äytä.
Bu genośid barışında İzrail töbäkneñ zur öleşen xaräbägä äyländerde häm böten xalıqnı diyärlek yäşägan cirlärennän küçenergä mäcbür itte.
Şul uq waqıtta, zur ixtıyac bulğan gumanitar yärdämnärneñ töbäkkä kerüenä kirtä quyıp, BMOnıñ yärdäm programmasın çitkä etärü öçen AQŞ yaqlawında oyıştırılğan häm “ülem tozağı” dip tänqıyt’längän bäxäsle yärdäm törkemenä kerergä röxsät birde.