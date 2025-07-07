Pentagon 2026 nçı yıl byudjetında "Terrorğa qarşı köräş öyrätü häm cihazlandıru fondı" (CTEF) qısalarında Suriyädäge qorallı törkemnärgä, bigräk tä “YPG” östenlek itkän “Süriyä demokratik köçläre”nä yaqlaw kürsätü öçen 130 million dollar bülep bülgän.
AQŞ saqlanu ministrlığınıñ 2026 nçı yıl byudjetı belän bäyle añlatma dokumentına kürä, bu aqçalar AQŞ yärdäm kürsätkän “Süriyä demokratik köçläre” Süriyäneñ kön’yaq-könçığışındağı Suriyä azatlıq armiyäse, şulay uq Ğıyraq häm Livandağı ışanıçlı urtaq köçlärneñ xärbi äzerlege, qorallandıru häm aylıq xezmät xaqı öçen qullanılaçaq.
Bülep birelgän aqçalar ciñel qorallar belän bergä mediśina kiräk -yaraqları häm qorılma tözekländerü êşlären dä üz êçenä ala dip belderä dokument. Ul şulay uq “DEAŞ” (İŞİD)nıñ qabat köçäyüe AQŞnıñ milli mänfäğat’läre, Ğıyraq, Suriyä häm Livan xalqı, şulay uq xalıqara cämäğat’çelek öçen qurqınıç tudıra dip iskärtä.
“YPG” — Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması bularaq tanılğan “PKK”nıñ Süriyädäge törkeme.
“PKK/YPG” terror oyışmasına iñ zur öleş bülep birelde
Pentagonnıñ 2026nçı yıl byudjetında Süriyä öçen qaralğan 130 million dollar aqçanıñ 7,42 million dolları dokumentta Süriyä çülendäge “DEAŞ” qaldıqlarına qarşı täêsiren arttıruı kötelgän Suriya azatlıq armiyäsenä bülep birelgän.
Läkin aqçanıñ zur öleşe “Süriyä demokratik köçläre”nä yünältelgän.
Bu soñğı finanslaw Vaşingtonnıñ 2025 nçe yılda 147,9 million dollar häm 2024nçe yılda 156 million dollar bülep birgän oxşaş törkemnärgä kürsätkän yärdämnärenä östälä. Bu yärdäm Törkiyäneñ inde küptännän çik buyındağı terrorçı êlementlarnı qorallandıru öçen säbäp bularaq kürgän “DEAŞ”qa qarşı köräş nigeznamäse belän başqarıla.
Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması dip tanılğan “PKK” 40 yıldan artıq däwam itkän terror kampaniyäsenda tınıç xalıq, xatın-qızlar häm balalarnı da kertep 40 meñnän artıq keşeneñ ğomeren özde.
Törkiyä “PKK/YPG”nı teläsä qaysı isem astında qorallandırunı turıdan-turı terrorğa yärdäm kürsätü dip sanıy.