SÄYÄSÄT
2 min uqıu
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Änkara bu xaqta räsmi belderü yasamadı
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
The YPG is the Syrian extension of the PKK — a group designated as a terrorist organisation by Türkiye, the US, and the EU. (Photo: AA Archive) / AA Archive
7 Июль 2025

Pentagon 2026 nçı yıl byudjetında "Terrorğa qarşı köräş öyrätü häm cihazlandıru fondı" (CTEF) qısalarında Suriyädäge qorallı törkemnärgä, bigräk tä “YPG” östenlek itkän “Süriyä demokratik köçläre”nä  yaqlaw kürsätü öçen 130 million dollar bülep bülgän.

AQŞ saqlanu ministrlığınıñ 2026 nçı yıl byudjetı belän bäyle añlatma dokumentına kürä, bu aqçalar AQŞ yärdäm kürsätkän “Süriyä demokratik köçläre” Süriyäneñ kön’yaq-könçığışındağı Suriyä azatlıq armiyäse, şulay uq Ğıyraq häm Livandağı ışanıçlı urtaq köçlärneñ xärbi äzerlege, qorallandıru häm aylıq xezmät xaqı öçen qullanılaçaq.

Bülep birelgän aqçalar ciñel qorallar belän bergä mediśina kiräk -yaraqları  häm qorılma tözekländerü êşlären dä üz êçenä ala dip belderä dokument. Ul şulay uq “DEAŞ” (İŞİD)nıñ qabat köçäyüe AQŞnıñ milli mänfäğat’läre, Ğıyraq, Suriyä häm Livan xalqı, şulay uq xalıqara cämäğat’çelek öçen qurqınıç tudıra dip iskärtä.

“YPG” — Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması bularaq tanılğan “PKK”nıñ Süriyädäge törkeme.

“PKK/YPG” terror oyışmasına iñ zur öleş bülep birelde

Pentagonnıñ 2026nçı yıl byudjetında Süriyä öçen qaralğan 130 million dollar aqçanıñ 7,42 million dolları dokumentta Süriyä çülendäge “DEAŞ” qaldıqlarına qarşı täêsiren arttıruı kötelgän Suriya azatlıq armiyäsenä bülep birelgän.

Läkin aqçanıñ zur öleşe “Süriyä demokratik köçläre”nä yünältelgän.

Bu soñğı finanslaw Vaşingtonnıñ 2025 nçe yılda 147,9 million dollar häm  2024nçe  yılda  156 million dollar bülep birgän oxşaş törkemnärgä kürsätkän yärdämnärenä östälä. Bu yärdäm Törkiyäneñ inde küptännän çik buyındağı terrorçı êlementlarnı qorallandıru öçen säbäp bularaq kürgän “DEAŞ”qa qarşı köräş nigeznamäse belän başqarıla.

Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması dip tanılğan “PKK” 40 yıldan artıq däwam itkän terror kampaniyäsenda tınıç xalıq, xatın-qızlar häm balalarnı da kertep 40 meñnän artıq keşeneñ ğomeren özde.

Törkiyä “PKK/YPG”nı teläsä qaysı isem astında qorallandırunı turıdan-turı terrorğa yärdäm kürsätü dip sanıy.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us