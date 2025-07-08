Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Braziliyäneñ Rio-de-Janeyro qalasında uzdırılğan BRICS sammitı qısalarında Rusiya tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov belän oçraştı.
Diplomatik çığanaqlar beldergänçä, düşämbe könne ütkän bu oçraşuda Fidan häm Lavrov ike yaqlı säyäsi häm iq’tisadi mäs’älälär, şulay uq ênergetika ölkäsendäge xezmättäşlek turında süz alıp bardı.
Ministrlar, şulay uq, töbäktä İzrailneñ arta baruçı agressivlığı tudırğan qurqınıçlar, Ğazzädäge soñğı waqıyğalar, İrannıñ atom -töş êşçänlekläre häm Äfğanstandağı wäzğıyät’ kebek regional’ mäs’älälär turında fiker alıştı.
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı beldergänçä, Fidan düşämbe könne Braziliyädä Qazaqstan prem’yer-ministr urınbasarı häm tışqı êşlär ministrı Murat Nurtleu belän dä oçraşu ütkärde.
İke kön däwam itäçäk BRICS sammitı yäkşämbe könne başlandı. Sammit global’ iminlek, idarä reforması häm global’ däräcädä xezmättäşlek temaların qaraw öçen aldınğı üsep kilüçe il’ iq’tisadları liderların oçraştırdı.
BRICS — Braziliya, Rusiya, Hindstan, Qıtay häm Kön’yaq Afrika kebek ozaq waqıtlı äğ’zalardan tora, soñgı waqıtlarda bu törkemgä yaña äğ’zalar da quşıldı.
Törkiyä BRICSqa äğ’zä bulu öçen möräcäğat’ itkän ide häm bıyılğı sammitqa maxsus çaqıru aldı.