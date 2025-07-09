AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp Ğazzädä utnı tuqtatu omtılışları tizlängän waqıtta ike kön êçendä ikençe tapqır İzrail prem'yer-ministrı Bin'yamin Netan'yaxu belän oçraştı.

İke lider sişämbe könne Aq Yortnıñ Oval ofisında matbuğatqa yabıq ber säğat’tän artıq däwam itkän söyläşü ütkärde. Bu oçraşu düşämbe könne uzğan tağın da ozınraq kiçke aş mäclesennän soñ Netan'yaxunıñ Trampnıñ ğıynwarda ikençe möddätkä ilbaşı bularaq wazıyfasına kilüennän birle AQŞqa yasagan öçençe säfäreneñ ber öleşe bulıp tora.



Söyläşülär Trampnıñ Yaqın Könçığış maxsus wäkile Stiv Witkoff İzrail belän “Xamas” arasında xäl itelmägän mäs'älälär sanı dürttän berğä qaldı häm alğa baru öçen ömet bar dip beldergän waqıtta uzdırıldı.



Witkoff kabinet cıyılışında jurnalistlarğa bolay dide: “Bez bu atna axırına qadär 60 könlek utnı tuqtatuğa kiteräçäk kileşügä ireşergä ömetlänäbez. Un tere totıq irekkä cibäreläçäk. Tuğız mäyet tapşırılaçaq”.



Netan'yaxu sişämbe könne Vaşingtonğa kilgänçe İzrail belän “Xamas” arasında turıdan-turı bulmağan söyläşülärne qabul itkän Qatardan delegaśiya häm yuğarı däräcäle Aq Yort räsmi zatları belä oçraştı. “Axios” xäbärenä qarağanda, Aq Yort bu oçraşuğa bäyle añlatma birmäde.



Netan'yaxu “Capitol Hill” dä Kongress äğ’zalarına möräcäğat' itep yasağan çığışında, İzrailneñ Ğazzädäge genośidınıñ älegä tämamlanmawın, ämma söyläşü alıp baruçılarnıñ utnı tuqtatuğa ireşü öçen aktiv räweştä êşläwen belderde.



“Ğazzädäge êşne tämamlarğa tiyeşbez... Barlıq totıqlarıbıznı irekkä çığarırğa, “Xamas”nıñ xärbi häm xökümät köçen tulısınça yuq itergä kiräk”, — dip belderde ul.



Netan'yaxunıñ AQŞ ilbaşı urınbasarı JD Vance, Wäkillär palatası räise Mike Johnson belän oçraşuı häm çärşämbe könne Senat liderları belän söyläşü öçen Kongressqa baruı kötelä.