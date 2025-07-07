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Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Dekabr’ ayında Yunnıñ xärbi xäl iğlan itüen tikşerüçe maxsus prokurorlar törkeme anı saq astına alu öçen Seul üzäk töbäk mäxkämäsenä möräcäğät itte.
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Yoon has been accused of mobilising presidential guards to stop authorities from arresting him in January. / AP
7 Июль 2025

Mäxkämä wäqalätlese düşämbe könne beldergänçä, Seuldağı mäxkämä çärşämbe könne maxsus prokurorlarnıñ Kön’yaq Koreyanıñ êlekke däwlät başlığı Yun Sok Yelne qulğa alu taläben qaraw öçen utırış planlaştıra.

Yunnıñ dekabrdä xärbi xäl iğlan itüen tikşergän maxsus prokurorlar törkeme Seul üzäk töbäk mäxkämäsenä anıñ wazıyfasın naçar maqsatlarda qullanu häm gadälätkä kirtä quyu ğayepläre belän qulğa alunı taläp itte.

Yun ğinwar ayında üzen saq astına aluğa kirtä quyğan ilbaşı tän saqçıların êşkä kereşterüdä ğayeplänä. Ul soñınnan qulğa alınğan, läkin 52 könnän soñ texnik säbäplär arqasında irekkä cibärelgän ide.

İyün’dä yaña lider Li Çjê Men saylanğannan soñ tikşerü başlatqan maxsus prokuratura qısqa waqıt däwam itkän xärbi xäl belän bäyle baş kütärü ğayebe belän xökemgä tartılğan  Yunğa qarata yaña ğayeplärne tikşerä.

Cirle mäğlümat çaraları xäbär itkänçä, saq astına alu boyırığı taläbe Yunnıñ qaçu qurqınıçı häm däğ’wası belän bäyläneşle şahitlarğa täêsir itü ixtimalın küzdä totıp birelgän.

Yunnıñ advokatları aña yünältelgän ğayepläwlärne kire qaqqan.

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