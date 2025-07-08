Törkiyä Franśiyäneñ däwam itüçe mäxkämä barışlarına qağılışlı tänqıyt’lären kire qaqtı häm Franśiya tışqı êşlär ministrlığınıñ soñğı belderüen Törkiyäneñ êçke êşlärenä qabul itelmäslek tıqşınu bularaq bäyäläde.
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı:
“7nçe iyül’ könne Franśiya Awrupa häm tışqı êşlär ministrlığı tarafınnan yasalğan häm ilebezdä däwam itüçe xökem çığaru barışlarına tıqşınu xarakterındağı belderüne kisken räweştä kire qağabız”, – dip belderde.
Änkara gadel häm tarafsız xökem çığaru prośessların garantiya astına aluın belderep, barlıq mäxkämä êşläreneñ Törkiyä Töp Qanunı häm qanunnar cıyılması nigezendä bäysez mäxkämälär tarafınnan alıp barıluın assızıqladı.
Ministrlıq Franśiyäne ikele standart qullanuda ğayepläde häm Franśiya oppoziśiyäse liderına birelgän törmä cäzası häm anıñ saylawlarda qatnaşu xoquqınnan mäxrüm itelüeneñ, şulay uq qayber şähär başlıqlarına qarata däwam itüçe däğ’walarnı misal itep kürsätte.
“Franśiyädä töp oppoziśiya liderınıñ mäxkämä qararı belän törmä cäzasına xökem itelüe häm saylawlarda qatnaşuı tıyıluı isäpkä alınğanda belderüneñ ikele standartlarğa nigezlänüe açıq kürenä”, – dip äytelde.
Törkiyä Franśiyäne mäxkämä bäysezlegenä xörmät kürsätergä häm başqa illärneñ êçke êşlärenä qağılışlı säyäsi belderülär yasamasqa çaqırdı.
“Franśiyägä êçke xoquqıbızğa häm xökem çığaru bäysezlegenä xörmät kürsätergä, başqa illärgä qağılışlı säyäsi belderülär yasamasqa häm iğ’tibarın üzeneñ êçke problemalarına yünältüne kiñäş itäbez”,- dip belderde Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı.